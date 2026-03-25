Avec le MacBook Neo, l’utilsateur dispose d’un moyen simple d’identifier s’il utilise le bon port USB-C pour recharger son appareil. Apple a aussi prévu une nouvelle indication sur les autres Mac afin de vérifier si le chargeur utilisé est adapté.

macOS 26.4 : votre Mac vous dit enfin si votre chargeur est trop lent

Apple vient de diffuser macOS 26.4, une mise à jour de maintenance qui glisse discrètement une fonctionnalité bien utile au quotidien. Désormais, votre MacBook est capable de vous prévenir lorsque le chargeur branché n’est pas à la hauteur de ce qu’il devrait délivrer.



La nouveauté s’appelle “Chargeur lent”. Elle apparaît dans le menu d’état de la batterie ainsi que dans les réglages Système, section Batterie, au-dessus du graphique de niveau de charge. Le message s’affiche dès que la puissance fournie par l’adaptateur est inférieure au minimum recommandé par Apple pour le modèle concerné.

L’idée n’est pas anodine. Il arrive fréquemment que l’on recharge son MacBook avec un chargeur de fortune, un vieux bloc USB-C récupéré d’un autre appareil ou un adaptateur tiers de puissance insuffisante. Jusqu’à présent, la seule façon de s’en rendre compte était de constater, plusieurs heures plus tard, que la batterie n’avait progressé que de quelques pourcents. macOS 26.4 met fin à cette approximation en rendant le diagnostic immédiat.



Apple a mis à jour sa documentation officielle pour préciser les seuils minimaux par modèle. Le MacBook Neo, dernière arrivée de la gamme, requiert au minimum un adaptateur USB-C de 20 W. Le MacBook Air 13 pouces s’en sort avec un bloc 30 W, comme l'Anker Nano tandis que la version 15 pouces monte à 35 W. Du côté des MacBook Pro, il faut compter au moins 67 W pour les modèles 14 pouces et 140 W pour les 16 pouces.



Ces chiffres rappellent qu’Apple continue de vendre ses chargeurs à des tarifs élevés, et que de nombreux utilisateurs se tournent vers des alternatives tierces. Encore faut-il choisir une puissance adaptée. L’indicateur “Chargeur lent” devient ainsi un outil de vérification simple, accessible à tous, sans avoir à plonger dans les spécifications techniques de son matériel.



La fonctionnalité est disponible dès maintenant pour tous les Mac compatibles avec macOS Tahoe 26.4.