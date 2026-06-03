macOS 27 : Apple abandonne tous ces Mac

Apple a confirmé que macOS 27 sera exclusivement réservé aux Mac équipés de puces Apple Silicon. Les Mac Intel ne pourront plus installer cette mise à jour majeure attendue en septembre 2026, mais dont la bêta sera lancée lundi 8 juin. macOS 26 Tahoe, annoncé l’an dernier, sera donc la dernière grande version compatible avec les processeurs Intel.

Quels Mac Intel ne pourront pas passer à macOS 27 ?

Voici la liste officielle des modèles qui resteront bloqués sur macOS 26 Tahoe :

MacBook Pro 13 pouces (2020, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro 16 pouces (2019)

iMac 27 pouces (2020)

Mac Pro (2019)

Tous les autres Mac Intel déjà compatibles avec macOS Tahoe continueront à recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore trois ans, mais sans nouvelles fonctionnalités majeures.

macOS 27 : uniquement pour les Mac M1, M2, M3, M4, M5… et MacBook Neo

Apple n’a pas encore communiqué la liste complète des Mac Apple Silicon compatibles, mais on s’attend à ce que tous les modèles équipés d’une puce M1 ou plus récente soient supportés. Le MacBook Neo (puce A18 Pro) sera également compatible.

Rosetta 2 reste disponible… mais plus pour très longtemps

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent encore des applications Intel : macOS 27 sera la dernière version majeure à inclure Rosetta 2 dans son intégralité. Après cela, Apple ne conservera qu’une version allégée destinée principalement aux anciens jeux non maintenus.

Rosetta a été conçue pour faciliter la transition vers Apple Silicon. Nous la rendrons disponible jusqu’à macOS 27, puis nous conserverons uniquement une partie de ses fonctionnalités pour les jeux plus anciens.

Ce que cela change pour vous

Si vous avez un Mac Intel de 2019-2020 → c’est le moment de commencer à préparer votre prochain achat.

Si vous avez un Mac M1 ou plus récent → vous pourrez profiter de macOS 27 dès sa sortie.

Les développeurs ont encore un an pour finaliser la migration complète de leurs applications.

macOS 27 sera officiellement présenté lors du keynote WWDC 2026 le lundi 8 juin à 19 h (heure française).



Vous êtes concerné ? Quel est votre Mac actuel ? Allez-vous passer à un modèle Apple Silicon avant macOS 27 Big Bear, ou comptez-vous rester sur macOS 26 Tahoe avec les mises à jour de sécurité ?