macOS 27 transforme enfin l’iPad en écran tactile pour Mac

Apple apporte enfin une amélioration majeure à Sidecar avec macOS 27 et iPadOS 27. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent interagir directement avec l’interface de macOS du bout des doigts sur leur iPad, une évolution attendue depuis le lancement de la fonctionnalité en 2019.

macOS 27 et la fonction Direct Touch

Sidecar n’avait pas vraiment évolué depuis son lancement. Avec macOS 27 Golden Gate et iPadOS 27, Apple corrige enfin une lacune qui frustrait les utilisateurs depuis des années : la possibilité d’interagir directement du doigt avec l’interface du Mac affichée sur un iPad.



Jusqu’à présent, brancher un iPad via Sidecar permettait surtout de profiter d’un second écran sur Mac avec quelques gestes multi-touch comme le défilement à deux doigts ou le pincement pour zoomer. Mais pour cliquer sur un bouton, ouvrir une application ou interagir avec une fenêtre, il fallait obligatoirement passer par un trackpad, une souris ou un Apple Pencil. Le simple geste de toucher l’écran pour cliquer restait impossible, une limitation presque absurde pour qui utilisait déjà l’écran tactile de son iPad au quotidien.



Cette restriction disparaît avec la nouvelle fonction Direct Touch. Concrètement, il devient possible de taper, glisser et naviguer dans les applications macOS directement du bout des doigts sur l’écran de l’iPad, exactement comme on le ferait sur iPadOS. L’Apple Pencil reste pris en charge pour les tâches de précision comme le dessin ou l’annotation, les deux modes de saisie coexistant désormais sans conflit.

Côté configuration, rien ne change vraiment de ce qu'on connaît sur Sidecar : il suffit d’un Mac Apple Silicon sous macOS 27 et d’un iPad compatible sous iPadOS 27, les deux appareils connectés au même identifiant Apple, au même réseau Wi-Fi, avec le Bluetooth activé et à moins de dix mètres l’un de l’autre.



Les développeurs disposent désormais d’outils permettant de différencier précisément une entrée tactile d’une entrée à la souris, et les éléments Liquid Glass réagissent différemment au toucher, avec des effets de rebond et de lumière proches de ceux observés sur iOS. Apple précise même dans sa documentation que ces nouveautés ne se limitent pas au seul usage de Sidecar.

De quoi relancer (confirmer) les spéculations sur un futur MacBook tactile, un projet qu’Apple dément depuis vingt ans tout en posant, version après version, les fondations logicielles nécessaires à son arrivée. Réponse en fin d'année.