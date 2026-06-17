macOS 27 Golden Gate met fin au support du Time Capsule

Comme prévu, avec macOS 27 Golden Gate, Apple supprime définitivement le support du protocole AFP (Apple Filing Protocol). Cela signe la fin de la compatibilité entre Time Machine et les Time Capsule, après près de 20 ans de service.

Une page se tourne pour les Time Capsule

Introduite en janvier 2008, la Time Capsule combinait un routeur Wi-Fi et un disque dur réseau conçu spécifiquement pour sa fonctionnalité de sauvegarde Time Machine. Apple a arrêté le développement de toute la gamme AirPort en 2018, et les stocks se sont épuisés fin 2018.



Le protocole AFP, créé en 1988, a été progressivement abandonné :

Remplacé par SMB à partir de macOS Mavericks (2013)

Support serveur supprimé dans Big Sur (2020)

Client AFP déprécié dans Sequoia

Suppression totale dans macOS 27 Golden Gate

Pourquoi les Time Capsule ne fonctionnent plus ?

Toutes les Time Capsule reposent sur AFP et SMBv1 (version de 1987). À partir de macOS 27, Time Machine exige SMBv2 ou SMBv3 ainsi que TLS 1.2 minimum. Les Time Capsule ne peuvent pas répondre à ces exigences de sécurité modernes.

Une solution communautaire prometteuse : TimeCapsuleSMB

Un ingénieur chez Microsoft, James Chang, a développé un projet open-source appelé TimeCapsuleSMB qui permet de sauver (en partie) ses anciennes Time Capsule.



Le projet installe une version moderne de Samba 4.24.3 directement sur la Time Capsule. Celle-ci devient alors accessible via SMB3 standard, tout en restant visible via Bonjour dans le Finder.

Limites importantes :

Seule la Time Capsule 5e génération (2013) redémarre automatiquement le serveur Samba.

Les modèles plus anciens nécessitent une commande manuelle après chaque redémarrage ou coupure de courant.

Le passage à SMB crée une nouvelle sauvegarde complète (nouvelle chaîne Time Machine).

Pas encore de tests longs termes sur la fiabilité des restaurations.

Que faire si vous avez une Time Capsule ?

Si vous êtes sur Mac Intel → vous pouvez rester sur macOS 26 Tahoe pour continuer à l’utiliser.

Si vous passez sur Apple silicon + macOS 27 → préparez une solution alternative (NAS moderne, disque externe, ou Time Capsule patchée).

macOS 27 Golden Gate est actuellement en bêta développeur. La bêta publique arrive en juillet et la version finale est prévue pour septembre 2026.



C’est la fin officielle d’un matériel emblématique. Pour la plupart des utilisateurs, il est temps de migrer vers un NAS moderne compatible Time Machine (Synology, QNAP, etc.) ou un simple disque dur Thunderbolt/USB. La solution communautaire TimeCapsuleSMB reste une option intéressante pour ceux qui veulent prolonger la vie de leur Time Capsule encore un peu.