macOS 27 Golden Gate liste vos apps qui ne seront plus supportées par macOS 28

Apple continue sa transition vers l'architecture matérielle Apple Silicon et prépare l’arrêt définitif de Rosetta 2, la technologie logicielle qui permettait de faire tourner les anciennes applications Intel sur les Mac M1, M2, M3, M4 et M5. Avec macOS 27 Golden Gate, Apple renforce les avertissements et ajoute une fonctionnalité très utile pour anticiper les problèmes.

Comment voir la liste des applications Intel (qui vont bientôt cesser de fonctionner) ?

Apple a ajouté une nouvelle section dans les Réglages :

Ouvrez Réglages Système Cliquez sur Général Cliquez sur À propos de ce Mac En bas, cliquez sur Applications basées sur Intel (ou « Intel-Based Apps ») Cliquez sur Détails

Vous obtiendrez alors la liste complète des applications qui utilisent encore Rosetta 2 et qui ne fonctionneront plus à partir de macOS 28.

Capture du compte de notre ami belge @Apple_Geek_Actu sur X

Ce qui change avec macOS Golden Gate

Rosetta 2 n’est plus installé automatiquement.

Vous verrez un avertissement à chaque redémarrage de votre Mac et à chaque ouverture d’une application Intel.

Les plugins d’authentification et certains utilitaires qui nécessitent Rosetta ne se chargeront plus.

Apple avait déjà annoncé que macOS Tahoe (26) serait la dernière version compatible avec les Mac Intel. À partir de macOS Golden Gate (27), seuls les Mac équipés de puces Apple Silicon sont supportés.

Que faire si vous avez des apps Intel ?

Vérifiez dès maintenant la liste dans les Réglages.

Contactez les développeurs pour leur demander une version Apple Silicon (nativement optimisée).

Cherchez des alternatives modernes sur le Mac App Store ou sur le site officiel du développeur en question, certains préfèrent proposer un DMG notarisé par Apple que passer par le store.

La plupart des grands logiciels (Adobe, Microsoft, etc.) ont déjà publié des versions natives depuis longtemps, mais certaines applications plus anciennes ou spécialisées n’ont pas encore fait la transition.



Avez-vous encore des applications Intel sur votre Mac ? Laquelle est la plus critique pour vous ?