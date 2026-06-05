macOS 27 va améliorer les performances et Liquid Glass

Alors que la keynote WWDC 2026 approche à grands pas (lundi 8 juin), les dernières informations de Mark Gurman laissent penser que macOS 27 pourrait être l’une des mises à jour les plus appréciées depuis longtemps par les utilisateurs Mac grâce à une priorité donnée aux performances et à l'interface.

1. Un retour au style Snow Leopard : priorité à la qualité et aux performances

Beaucoup d’utilisateurs attendent avec impatience un macOS qui se concentre moins sur les nouvelles fonctionnalités et plus sur la stabilité, la fluidité et la correction de bugs. Exactement comme l’avait fait Snow Leopard en 2009, qui avait été vendu comme « sans nouvelles fonctionnalités » pour mieux polir le système.Selon Gurman, macOS 27 devrait suivre cette philosophie :

Améliorations significatives de performances, surtout sur les Mac à puces Apple Silicon (les autres ne seront plus supportées, à priori)

Optimisations pour accélérer l'expérience sur les Mac

Accent mis sur la qualité logicielle globale

Après un macOS Tahoe (macOS 26) parfois critiqué pour ses imperfections (Apple avait revu le style graphique de fond en comble), ce retour aux fondamentaux devrait ravir les utilisateurs qui privilégient la fiabilité au quotidien. C'est notamment le cas des professionnels qui travaillent sur Mac, et ils sont nombreux.

2. Liquid Glass enfin amélioré et peaufiné

Autre grand point noir de macOS Tahoe : l’implémentation de Liquid Glass, jugée incomplète et moins réussie sur Mac que sur iPhone et iPad. Apple aurait pris le temps nécessaire pour l'améliorer sur macOS 27 :

Meilleure lisibilité grâce à des ajustements sur la transparence et les ombres

Refinements visuels plus aboutis

Corrections des problèmes constatés dans la première version

Ce ne sera pas une refonte complète, mais des améliorations ciblées qui devraient rendre l’interface beaucoup plus agréable et cohérente sur Mac.

Un macOS 27 plus mature ?

Si ces rumeurs se confirment, macOS 27 (Big Bear) pourrait être perçu comme une mise à jour « réparatrice » et très appréciée, plutôt qu’une version remplie de nouveautés parfois inutiles. Un choix stratégique qui répond directement aux retours de la communauté. Rappelons qu'il devrait arrêter de supporter tous les Mac Intel.



Qu’en pensez-vous ?

Préférez-vous un macOS 27 axé sur la qualité et les performances (style Snow Leopard) ou auriez-vous aimé plus de nouvelles fonctionnalités ? Quels sont vos plus grands souhaits pour macOS 27 ? Dites-nous tout en commentaire !