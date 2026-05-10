macOS 27 va corriger les défauts du Liquid Glass sur Mac

Après une première année marquée par le design Liquid Glass, il est temps pour Apple d’apporter les ajustements nécessaires à la deuxième version de cette nouvelle interface système.

macOS 27 corrigera les défauts de design hérités de Tahoe

Depuis le lancement de macOS 26 Tahoe l’été dernier, les retours des utilisateurs sur le langage visuel Liquid Glass ont été mitigés. Trop de transparence par endroits, des contrastes insuffisants, une lisibilité parfois compromise : les critiques ont été suffisamment nombreuses pour qu’Apple décide d’agir. Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, macOS 27 apportera un “léger redesign” pour affiner l’implémentation de Liquid Glass sur Mac.



La nuance est importante : il ne s’agit pas pour Apple d’admettre une erreur conceptuelle dans le design lui-même. Gurman rapporte que les systèmes de la génération Tahoe ne souffraient pas de problèmes de design à proprement parler, mais plutôt d’une implémentation “pas entièrement aboutie” de la part des équipes d’ingénierie logicielle. En d’autres termes, le résultat final ne reflétait pas pleinement l’intention initiale de l’équipe design d’Apple.

macOS 27 aurait donc pour ambition de livrer Liquid Glass tel qu’il avait été pensé dès le départ. Concrètement, cela se traduira par des ajustements sur l’utilisation des transparences et des ombres à l’échelle du système. Les utilisateurs qui déplorent le manque de contraste dans les barres latérales ou dans certaines interfaces applicatives devraient trouver une amélioration notable.



Au-delà du travail esthétique, macOS 27 sera aussi l’occasion d’un nettoyage en profondeur du code. La fiabilité et l’efficacité logicielle sont présentées comme des axes prioritaires pour cette génération de systèmes d’exploitation. Apple devrait communiquer sur des gains de performance et une meilleure autonomie, sur le modèle de ce qu’avait représenté iOS 12 en son temps.



Du côté des fonctionnalités, le grand chantier reste Siri. La prochaine version devrait intégrer des capacités conversationnelles renforcées grâce aux modèles de Gemini, et unifier Siri avec Spotlight. L’ensemble des nouveaux systèmes d’exploitation sera présenté à la WWDC 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 8 juin.