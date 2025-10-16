Meta et Arm ont conclu un accord pour améliorer les performances de l’intelligence artificielle de Meta à grande échelle. Cela permettra notamment d'augmenter l'intégration de l'IA sur Facebook, WhatsApp et Instagram.

Meta s’associe à Arm pour renforcer ses systèmes d’IA

Meta et Arm ont annoncé un partenariat stratégique visant à améliorer les systèmes d’intelligence artificielle (IA) de Meta, en particulier ses systèmes de classement et de recommandation utilisés dans ses plateformes sociales. Dans le cadre de cette collaboration, ces systèmes seront transférés vers la plateforme Neoverse d’Arm, récemment optimisée pour les applications d’IA dans le cloud, permettant ainsi d’améliorer la performance, la scalabilité et l’efficacité énergétique des services de Meta.

Santosh Janardhan, responsable de l’infrastructure chez Meta, a souligné que cette alliance permettrait à l’entreprise de « scaler efficacement cette innovation pour les plus de 3 milliards de personnes utilisant les applications et technologies de Meta ». L’objectif est de rendre les systèmes d’IA plus réactifs et fiables, tout en réduisant la consommation énergétique dans leurs centres de données.

Rene Haas, PDG d’Arm, a ajouté que « la prochaine ère de l’IA sera définie par l’efficacité à grande échelle », mettant en avant l’avantage de la technologie Arm en matière de performance par watt, un élément crucial pour les déploiements d’IA à grande échelle, notamment dans le cloud et les data centers.

Ce partenariat s’inscrit dans un projet d’expansion massif des centres de données de Meta, avec des investissements importants dans des sites comme le projet « Prometheus » à New Albany, Ohio, et le campus « Hyperion » en Louisiane, afin de répondre à la demande croissante pour les services d’IA. Ces infrastructures permettront de supporter les nouvelles applications basées sur l’IA et d’améliorer l’expérience utilisateur sur les plateformes Meta.

Contrairement à certaines collaborations récentes dans le domaine, comme celles entre Nvidia et OpenAI, Meta et Arm n’ont pas échangé de parts de propriété ni d’infrastructure physique. Leur partenariat se concentre uniquement sur l’optimisation technologique et logicielle, ce qui le distingue dans le paysage actuel des alliances autour de l’IA et du cloud.