L'émulateur à tout faire Provenance est disponible sur iOS

Provenance EMU est un nouvel émulateur multi-console pour de nombreux systèmes d'arcade et de console vintage qui aura pris son temps pour atterrir sur App Store. Annoncé en mai dernier, suite à l'ouverture de l'App Store d'Apple aux émulateurs, le plus grand concurrent de RetroArch débarque enfin. Voyons tout ce qu'il sait faire autour des consoles de SEGA, Nintendo, PlayStation et autre Atari.

Bienvenue à Provenance

Présentation

Provenance, un émulateur iOS ambitieux, est en cours de développement par Mattiello depuis 2016. Ce projet vise à offrir une expérience de jeu rétro complète à travers l'App Store, permettant aux utilisateurs de redécouvrir des titres de PS1, PSP, Game Cube, SEGA, et bien d'autres. Après avoir réussi à passer la validation de l'App Store, le voici qui rejoint la tripotée de congénères comme Delta, PPSSPP, Gamma et autre RetroArch, pour ne citer qu'eux.



Provenance se présente comme une solution officielle, sans nécessiter de jailbreak ou d'outils comme AltStore. Cette nouvelle version est conçue pour être accessible directement via l'App Store, offrant une utilisation simplifiée. Compatible avec une vaste gamme de consoles ayant plus de quinze ans, Provenance promet de réintroduire des milliers de jeux rétro sur nos écrans tactiles ultra modernes. Le tout avec la possibilité de connecter jusqu'à 8 manettes MFi !

Compatibilité

Voici les consoles actuellement supportées par la version non officielle de Provenance (avec prochainement la Dreamcast d'après le développeur Mattiello) :

Atari : 2600, 5200, 7800, Jaguar, Lynx, ST

Bandai : WonderSwan, WonderSwan Color

NEC : PC Engine/TurboGrafx-16, PC Engine Super CD-ROM² System, PC Engine SuperGrafx, PC-FX

Nintendo : DS, 3DS, Famicom, Famicom Disk System, Game Boy, Super Famicom, Game Boy Color, Virtual Boy, N64, Game Boy Advance, Pokemon mini

Sega : SG-1000, Master System, Mega Drive, Game Gear, Mega-CD, 32X, Saturn

SNK : Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color

Sony : PlayStation, PSP

Autres : Supervision, ZX Spectrum, 3DO, Mattel Intellivision

Ajouter des ROMs

Téléversement

Pour uploader un jeu, assurez-vous que le Wi-Fi de votre appareil est activé et connecté au même réseau que votre ordinateur.

Dans Provenance : Activez le serveur Web : Sélectionnez le bouton + dans la bibliothèque de jeux, ou… Dans Paramètres, sélectionnez l'option Importer/Exporter.)

Serveur Web actif. Notez l'adresse IP [device-ip] Web UI: http://[device-ip] WebDAV: http://[device-ip]:81



Le téléchargement en masse est pris en charge, il suffit de glisser-déposer plusieurs fichiers.

Téléchargement

Pour télécharger directement depuis l'appareil Apple, ouvrez un navigateur mobile (Safari, Chrome, etc.)…

Accédez à votre site d'hébergement de ROM préféré, recherchez votre ROM et téléchargez-la.

Une fois téléchargé, il affichera le fichier ROM et appuyez sur… Ouvrir dans « Provenance » → Terminé. ou… Plus… et appuyez sur Copier vers Provenance → Terminé.



Copie

Applications mobiles

Ouvrez l'application où les ROM sont stockées ou accessibles… Fichiers Apple (iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, Nextcloud, FileBrowser, etc…)

Accédez à votre répertoire ROM et appuyez sur la ROM que vous souhaitez copier vers Provenance ou sur son bouton qui vous amène à une option Partager ou Exporter, selon l'application.

Recherchez et appuyez sur l'option Copier vers Provenance. Terminé.

AirDrop

Ouvrez la fenêtre AirDrop via le Finder de macOS.

Faites glisser et déposez le ou les fichiers sur vous-même/votre appareil.

Recherchez et appuyez sur l'option Copier vers Provenance. Terminé.

Si vous ne vous voyez pas dans AirDrop, essayez de définir sur Contacts uniquement ou Tout le monde sur les deux appareils.

Considérations légales et prix

Il est crucial de noter que télécharger des ROMs pour émulation est généralement illégal, même parfois avec la possession des jeux physiques chez soi, sauf pour les consoles très anciennes. Les entreprises comme Nintendo, Sony, et SEGA sont très strictes sur ce point.



Notez que l'application est gratuite, et les in-apps ne servent qu'à personnaliser le thème.

Télécharger le jeu gratuit Provenance