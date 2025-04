ArcadeMania : le premier vrai émulateur MAME sur iOS !

ArcadeMania est un portage de MAME pour iOS, capable d’émuler plus de 5 000 machines d’arcade, mais aussi bien plus, des consoles de jeux vidéo aux systèmes informatiques en passant par les Game & Watch. Comme tout connaisseur de MAME le sait, il s’agit d’un projet communautaire développé sur plusieurs décennies avec de nombreux contributeurs, désormais disponible gratuitement sur l’App Store.

ArcadeMania est immanquable !

MAME, acronyme signifiant « Multiple Arcade Machine Emulator », est un logiciel d'émulation au départ conçu pour le PC dont le but est de reproduire fidèlement le fonctionnement des jeux et des systèmes d'arcade afin de préserver l'intégrité du jeu vidéo et ainsi éviter que certains titres ne sombrent dans l'oubli.



ArcadeMania prend en charge MAME 0.276 (la dernière version en date) et continuera d’être mis à jour pour suivre les nouvelles versions de MAME.org.

Une bibliothèque de jeux à votre portée

ArcadeMania ne contient pas de fichiers ROM, qui doivent être fournis par l’utilisateur. L’importation des ROM est simple grâce à la fonction dédiée intégrée ou via l’application Fichiers d’iOS, offrant une grande flexibilité pour constituer votre collection de jeux. La recherche sur Google permet d'en trouver des tonnes très facilement, bien qu'il faille posséder le jeu original à la maison pour des questions légales. Toutefois, le site officiel de Mame propose quelques jeux libres de droit d'auteur.

Des fonctionnalités optimisées pour iOS

Développée spécifiquement pour iOS, ArcadeMania se distingue par des caractéristiques techniques avancées :

Graphismes

Rendu graphique natif avec Metal pour des performances optimales.

Shaders personnalisés pour une esthétique rétro authentique.

Prise en charge de l’HDR pour des couleurs éclatantes.

Contrôles

Compatibilité complète avec les manettes Xbox One, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

Support du « Lightgun » via l’écran tactile pour les jeux de tir.

Contrôle analogique tactile pour une précision accrue.

Prise en charge des claviers matériels pour les systèmes émulés.

Fonctionnalités MAME intégrées

États de sauvegarde pour reprendre vos parties à tout moment.

Système de triche pour personnaliser votre expérience.

Une arrivée mouvementée

Quelques anecdotes sur son arrivée sur l’App Store :

L’application a été constamment rejetée pendant environ un an. Apple avait pourtant ouvert l'App Store aux émulateurs au printemps 2024 avec iOS 17.4.

Pendant une grande partie de cette période, elle a été qualifiée de "spam" et a été acceptée après deux appels auprès de l’équipe de révision de l’App Store. Ils ont appelé le développeur de manière inattendue pour l’informer qu’ils avaient examiné l’appel et conclu que ce n’était pas du spam. Il s'agit de NXGZ de la société Infinite Evolution Technologies.

L’application est ensuite restée en attente dans un état "nous avons besoin de plus de temps pour examiner" pendant plus de deux mois.

NXGZ a codé une ROM NES de toutes pièces et l’a incluse dans l’application pour fournir une démo que l’équipe de révision de l’App Store pouvait utiliser sans avoir à télécharger une ROM. Cela répondait également à un commentaire de révision stipulant que l’application ne pouvait exécuter que des ROM créées par moi.

Quoiqu'il en soit, l'application est disponible gratuitement pour tous les fans d'arcade, alors foncez ! Une fois de plus, vous êtes les premiers prévenus, comme lors de la sortie de Provenance, de RetroArch ou encore de Delta.



PS : Mame est aussi disponible sur MacOS.

Télécharger l'app gratuite ArcadeMania