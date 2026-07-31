Apple prévoit bien des options payantes IA sur iCloud+

On le sentait venir, Apple s’apprête à proposer des formules payantes pour augmenter les limites d’utilisation de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, du moins pour les "gros" consommateurs. Ces options passeraient par iCloud+.

Des upgrades pour les utilisateurs intensifs

Lors de la conférence des résultats du troisième trimestre 2026, Tim Cook a indiqué que la société s’attendait à ce que certains utilisateurs fassent un usage très intensif des services d’IA. Pour ces personnes, Apple envisage des possibilités d’évolution via iCloud+ :

Nous pensons qu’il y aura des personnes qui voudront l’utiliser beaucoup, et nous aurons des possibilités d’upgrade sur iCloud+ pour monter dans la pile. Nous verrons comment cela sera adopté.

Cook a toutefois précisé qu’il était encore trop tôt pour détailler un plan complet concernant les coûts de calcul liés à l’IA.

Des limites quotidiennes déjà annoncées

Lors de la WWDC 26, Apple avait déjà indiqué que certaines fonctionnalités comme Image Playground seraient soumises à des limites d’utilisation quotidiennes. Un accès plus important serait possible via les forfaits iCloud+. Les propos de Cook suggèrent qu’il pourrait également exister des options spécifiquement dédiées à l’usage de l’IA.

Des détails à venir

Apple n’a pour l’instant donné aucun détail sur les tarifs qui pourraient être appliqués pour relever ces plafonds. Ces informations devraient normalement arriver avec le lancement d’iOS 27 en septembre.

À noter que des fonctionnalités comme Siri AI devraient rester gratuites. On imagine que tout ce qui n'est pas fait en local pourrait être sujet à tarification.

Apple semble donc préparer un modèle hybride : une base d’IA accessible à tous, avec des options payantes pour les utilisateurs les plus exigeants, intégrées à l’écosystème iCloud+.

Seriez-vous prêt à payer pour débloquer plus d’usage d’Apple Intelligence ?