Apple muscle son offre créative avec l'IA dans Creator Studio

Apple accélère l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses outils créatifs. Avec une nouvelle vague de mises à jour, la firme enrichit Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro et sa suite iWork, tout en réservant ses fonctions IA les plus avancées aux abonnés de Creator Studio, son offre premium dédiée à la création.

De la nouveauté dans Creator Studio

Apple a déployé ce mardi une vague de mises à jour pour l'ensemble de sa suite créative, confirmant une stratégie claire : l'intelligence artificielle devient le moteur de différenciation entre les applications gratuites et l'abonnement Creator Studio, lancé fin janvier.



Final Cut Pro concentre l'essentiel des nouveautés. Generate Captions transcrit automatiquement l'audio en sous-titres sur la timeline, tandis qu'Edit Detection analyse une vidéo rendue pour la redécouper en plans distincts, une fonction précieuse pour quiconque doit reprendre un montage livré sans projet source. Un nouvel Auto Mask détecte automatiquement les sujets d'une scène, personnes, ciel ou vêtements, pour accélérer les détourages.



Logic Pro reçoit un Cord ID repensé, plus précis sur les accords enrichis et les renversements, ainsi qu'un pack sonore granulaire baptisé Granular Alchemy. Pixelmator Pro gagne un générateur d'images par description textuelle et s'intègre désormais directement dans Pages, Keynote, Numbers et Final Cut Pro pour éditer une image sans changer d'application. Freeform obtient enfin son mode sombre, longtemps réclamé par les utilisateurs.

Mais l'angle le plus intéressant concerne les applications gratuites. Pages, Keynote et Numbers passent en version 15.3 avec des fonctions accessibles à tous, sans abonnement : hyphénation automatique et affichage des caractères invisibles dans Pages, nouvelles transitions dans Keynote, gestion des feuilles masquées et colorées dans Numbers. La génération de formes vectorielles par texte, elle, reste réservée aux abonnés Creator Studio.



Apple dessine encore une fois une frontière nette entre fonctionnalités de confort, offertes gratuitement pour fidéliser l'écosystème, et fonctions génératives par IA, monétisées via l'abonnement payant.