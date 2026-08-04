Pourquoi Apple Upgrade impose un forfait mobile pour les iPhone

Le nouveau programme Apple Upgrade comporte une condition importante : pour louer un iPhone aux États-Unis, il faut l’associer à un forfait AT&T, T-Mobile ou Verizon lors de l’inscription. John Gruber de Daring Fireball a posé une explication convaincante.

Des accords commerciaux avec les grands opérateurs

Selon un ancien employé d’Apple ayant travaillé avec les opérateurs, cette obligation découle principalement des accords passés entre Apple et les trois grands opérateurs américains. Ces contrats, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars, s’accompagnent de contreparties. L’exigence d’un forfait chez l’un de ces opérateurs pour les iPhone loués via Apple Upgrade en ferait partie.

Ces partenariats expliquent aussi pourquoi les logos d’AT&T, T-Mobile et Verizon apparaissent plus souvent (et parfois exclusivement) dans les publicités et les enseignes Apple américaines. Même si les MVNO ou opérateurs régionaux ne représentent pas une menace majeure, Apple utilise ce type d’avantage comme un levier pour privilégier ses partenaires « tier 1 » et encourager les plus petits acteurs à s’aligner sur ses attentes.

Un moyen de limiter la fraude

Un autre facteur entre en jeu : la lutte contre la fraude. Un ancien vendeur en Apple Store a confié à Gruber que les ventes frauduleuses d’iPhone avaient « explosé » lorsque Apple avait commencé à proposer des financements opérateurs en magasin.

Même avec l’obligation d’activation chez un grand opérateur, les pertes restaient importantes. Sans cette condition, la situation aurait été bien pire. Les opérateurs ont depuis amélioré leurs systèmes de détection, mais ils ont absorbé pendant un temps des millions de dollars de pertes sur des appareils jamais payés.

Un iPhone toujours débloqué

Apple précise toutefois que l’appareil reste débloqué : il faut choisir un opérateur éligible (pas de forfait prépayé) au moment de la souscription, mais on peut ensuite changer d’opérateur à tout moment, sous réserve des conditions du forfait.

En résumé, cette contrainte semble moins technique que commerciale et sécuritaire. Elle s’inscrit dans les relations privilégiées qu’Apple entretient avec les grands opérateurs américains, tout en limitant les risques de fraude liés à la location d’appareils haut de gamme.

Que pensez-vous de cette condition ? Orange pourrait être l'opérateur en France, vu son historique avec Apple.