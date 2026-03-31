Free lance Free Max : le forfait mobile sans limite en France et à l’étranger

Mardi 31 mars 2026, à Paris, Free a fait fort. L’opérateur a officialisé le Forfait Free Max, une offre sans engagement qui change la donne : Internet illimité en France en 5G/5G+ et, surtout, Internet mobile illimité dans plus de 135 destinations à l’international. Le tout à 29,99 €/mois, ou seulement 19,99 €/mois pour les abonnés Freebox (dans la limite de quatre lignes via l’avantage Free Family).

Un besoin clair en 2026

Free a clairement visé juste. Aujourd’hui, on consomme des données comme on respire : streaming vidéo en 4K avec des services comme Nvidia GeForce, musique, réseaux sociaux, jeux en ligne, partage de connexion… Sans oublier les voyageurs qui en ont marre de surveiller leur compteur à chaque fois qu’ils passent une frontière. Free Max répond à ces deux frustrations en même temps.

En France : la 5G illimitée pour les gros consommateurs

Dans l’Hexagone, c’est simple : vous avez de la 5G et 5G+ illimitée, à condition d’être couvert et d’avoir un smartphone compatible. Free se positionne comme le premier opérateur à proposer un vrai Internet mobile illimité sans engagement à ce tarif. Les appels sont illimités vers les mobiles en France, États-Unis, Canada, Chine et DOM, ainsi que vers les fixes de France et de 100 destinations. Les SMS/MMS illimités sont aussi de la partie, y compris vers l’Europe, la Suisse, Andorre et les DOM.



Cette offre s’adresse clairement aux power users : ceux qui enchaînent Netflix, Spotify, TikTok, Instagram et qui transforment parfois leur téléphone en hotspot. Attention tout de même, comme toujours avec les « illimités », il s’agit d’un usage raisonnable et strictement personnel sur un terminal mobile.

À l’étranger : le roaming illimité qui fait rêver

C’est là que Free Max devient vraiment excitant. L’opérateur promet de l’Internet illimité en 4G ou 5G dans plus de 135 pays. Europe, DOM, mais aussi États-Unis, Canada, Maroc, Algérie, Tunisie, Émirats arabes unis, Japon, Thaïlande, Indonésie, Inde, Australie, Mexique, Brésil… La liste est impressionnante.



En Europe, c’est encore plus fluide : Free parle d’un forfait « 100 % européen » avec Internet, appels, SMS et MMS illimités sans surcoût (dans les limites contractuelles, bien sûr). Vous pouvez appeler localement, joindre la France ou un autre pays européen comme si vous étiez chez vous.

Xavier Niel l’a résumé sans détour : les abonnés se plaignaient régulièrement des volumes de data trop justes en France comme à l’étranger. Free Max est la réponse directe à ces remarques.

Prix, services bonus et version Pro

À 29,99 €/mois (19,99 € pour les clients Freebox), le forfait reste sans engagement. La carte SIM ou eSIM est facturée 10 €. Parmi les petits plus : l’option eSIM Watch (France et étranger), l’application Free TV disponible en France et dans l’Union européenne, et Free mVPN pour un usage sécurisé depuis la France.



Free a aussi pensé aux entreprises avec Free Pro Max, au tarif de 29,99 € HT/mois sans engagement. Idéal pour les pros qui voyagent beaucoup et utilisent leur smartphone comme outil de travail principal.

Disponible dès maintenant

Le Forfait Free Max est accessible immédiatement sur le site de Free, en boutique ou par téléphone pour les nouveaux clients. Les abonnés existants peuvent migrer gratuitement via leur espace client ou l’application. Même chose pour la version Pro sur Free Pro.



Sur un marché ultra-concurrentiel, Free joue la carte du premium en supprimant presque totalement la notion de quota, aussi bien en France qu’à l’étranger. L’offre devrait particulièrement séduire les gros consommateurs de contenu, les nomades numériques et les familles déjà équipées en Freebox.



Reste à voir sur le terrain la qualité de la couverture, la réelle expérience en itinérance et la façon dont Free gère les usages « raisonnables ». Mais sur le papier, Free Max a tout d’une petite révolution pour ceux qui en ont assez de compter leurs gigas.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.