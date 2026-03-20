SFR active le transfert d'eSIM entre iPhone et Android, une première en France

Bonne nouvelle pour les abonnés SFR qui souhaitent changer d'écosystème : l'opérateur devient le premier en France à prendre officiellement en charge le transfert d'eSIM entre un iPhone et un smartphone Android. Une avancée concrète, rendue possible grâce à la collaboration entre Apple et Google sur ce standard.

Une première en France

La procédure est entièrement autonome, sans passer par le service client. Les deux smartphones doivent être placés côte à côte, Wi-Fi et Bluetooth activés. Un QR code est ensuite scanné pour lancer le transfert, qui inclut aussi les photos, contacts, messages et historique d'appels.

Côté configuration requise, il faut un iPhone 11 minimum sous iOS 26.3, et un Android 16 du côté du smartphone cible. SFR précise toutefois que seuls les Google Pixel 9 et Pixel 10 bénéficiant de la mise à jour de mars 2026 sont compatibles pour l'instant. Samsung et les autres constructeurs devront attendre leur tour.

Une adoption Android qui freine le déploiement

Si iOS 26 équipe déjà environ 80% des iPhone actifs, Android 16 ne tournait que sur 7,5% des appareils Android début décembre 2025 selon les chiffres de Google. Autant dire que la majorité des utilisateurs Android ne pourra pas encore en profiter, même avec un abonnement SFR.

Le transfert est gratuit, ce qui tranche avec la concurrence où changer d'écosystème implique souvent une nouvelle commande d'eSIM ou un passage par le SAV. Apple propose également une fiche d'assistance dédiée sur son site pour guider les utilisateurs étape par étape.