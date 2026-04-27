Forfait Mega BiG : Bouygues Telecom concurrence Free Max

Bouygues Telecom lance aujourd’hui son nouveau forfait Mega BiG, clairement positionné pour contrer le tout récent Free Max du quatrième opérateur historique. Présenté comme « le forfait qui dépasse les frontières », il offre une belle enveloppe data, mais reste en retrait face à l’illimité total proposé par la société de Xavier Niel. Voici pourquoi.

Tarifs et conditions

Prix : 29,99 €/mois sans engagement sur le site de Bouygues

: 29,99 €/mois sans engagement sur le site de Bouygues Pour les clients Bbox : 19,99 €/mois (clairement le plus intéressant)

: 19,99 €/mois (clairement le plus intéressant) Sans engagement, résiliation possible à tout moment (avec 5 € de frais de résiliation chez Bouygues).

Ce que contient le forfait Mega BiG

250 Go en 5G en France métropolitaine, Europe, DOM et Suisse

40 Go utilisables dans des dizaines de destinations internationales (États-Unis, Japon, Maroc, Canada, Thaïlande, etc.)

Appels, SMS et MMS illimités en France et Europe

Pas de multi-SIM incluse (contrairement à l’offre Intégral)

Pas de compatibilité Apple Watch pour le moment

Voici la liste complète des destinations internationales (hors Europe) : Afrique du Sud, Algérie, États-Unis, Japon, Maroc, Canada, Thaïlande, Australie, Brésil, Chine, Inde, Mexique, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Turquie… (plus de 70 pays au total).

Comparaison avec le forfait Free Max

Critère Bouygues Mega BiG Free Max Prix 29,99 € (19,99 € avec Bbox) 29,99 € Data France / Europe 250 Go Illimité Data International 40 Go dans 70+ pays Illimité Apple Watch Non Oui Engagement Aucun Aucun



Le forfait Free Max reste donc bien plus généreux pour les gros consommateurs de data à l’étranger ou les utilisateurs d’Apple Watch. Cependant, pour la majorité des utilisateurs (la consommation moyenne en France étant sous les 19 Go/mois), les 250 Go du Mega BiG sont largement suffisants.

Visiter le site de Bouygues

Notre avis

Le Mega BiG est une réponse correcte de Bouygues, surtout à 19,99 €/mois pour les abonnés Bbox. Il s’adresse principalement aux voyageurs occasionnels qui veulent une grosse enveloppe data sans se ruiner. Cependant, il manque quelques arguments comme l'illimité international, pas d’Apple Watch, et des frais de résiliation. Si vous voyagez beaucoup ou que vous possédez une Apple Watch, le forfait Free Max reste clairement supérieur, sauf que la qualité du réseau 4G/5G de Bouygues est bien supérieure. Si vous êtes client Bbox et que 250 Go vous suffisent, le Mega BiG à 19,99 €/mois est une très bonne affaire, sinon vous avez aussi le forfait 250 Go voyage à 15,99 €.

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