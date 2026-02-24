Le forfait 5G+ illimité de SFR limite vos téléchargements à 20 Go

En octobre dernier, SFR a surpris le marché en proposant une offre 5G+ annoncée comme totalement illimitée. Cette promesse a logiquement attiré les gros consommateurs de données. Cependant, plusieurs clients remarquent aujourd'hui un comportement inattendu lors de leurs sessions intensives. Si vous utilisez régulièrement votre iPhone comme point d'accès pour travailler sur votre Mac ou pour télécharger de lourds fichiers, cette restriction technique risque de vous intéresser.

Une limite fixée à 20 Go par session

Sur les réseaux sociaux, un abonné a mis en évidence un blocage sur ce forfait facturé 39,99 euros par mois. Dès qu'un téléchargement continu franchit le cap des 20,8 Go, la connexion internet s'arrête net. L'icône 5G reste bien affichée dans la barre d'état de l'iPhone, mais plus aucune donnée ne passe. Il devient alors impossible de charger la moindre page web.

Suite au tweet effectué il y a plus d'un mois comme vous avez remarqué je suis sur un Forfait Illimité 5G+ SFR (en vérité il ne s'agit pas d'un forfait vraiment illimité...)



Je m'explique dans ce thread ⬇️ https://t.co/PGS1RMyesM pic.twitter.com/ReYuAfercZ — TacOs_AuTaBasCo (@tacosautabasco) February 23, 2026

Le phénomène a été vérifié sur divers appareils, dont les iPhone 13 et 17. Pour retrouver l'accès à internet, vous devez obligatoirement effectuer une manipulation manuelle : activer puis couper le mode avion. L'utilisateur à l'origine du test a d'ailleurs dû configurer une action spécifique dans l'application Raccourcis d'iOS pour automatiser cette relance fastidieuse. Cette contrainte devient vite agaçante pour les amateurs de cloud gaming ou les professionnels en mobilité, d'autant que le forfait exige un engagement de 24 mois.

Une sécurité réseau assumée par l'opérateur

Face aux interrogations de ses clients, SFR a apporté des précisions à nos confrères de Numerama. L'opérateur confirme qu'il ne s'agit pas d'un bug de votre téléphone, mais d'une protection intégrée directement à son infrastructure.

L'entreprise justifie cette coupure par un paramétrage historique destiné à éviter les usages déraisonnables du réseau mobile. En principe, le système arrête la session à 20 Go et en lance immédiatement une nouvelle. L'utilisateur ne devrait percevoir aucune coupure. En pratique, ce redémarrage automatique échoue chez certains abonnés, ce qui les oblige à manipuler eux-mêmes le mode avion. SFR indique chercher des solutions pour améliorer cette transition technique, tout en rappelant que le volume global mensuel reste bel et bien illimité. L'abonné ayant soulevé le problème a d'ailleurs pu consommer 1,7 To sur un seul mois, validant ainsi la promesse de base de l'offre.



Là où le bât blesse c'est dans la période d'engagement de deux ans en plus du prix assez élevé de 39,99 euros par mois. Une fois engagé dans ce forfait faussement illimité, impossible de changer d'opérateur sans payer des pénalités, et évidemment SFR se garde bien de le communiquer clairement.