250 Go de 5G + Deezer Premium : le nouveau forfait B&You à 19,99 €

Bouygues Telecom mise sur l'alliance musique et connectivité avec son nouveau forfait B&You Deezer Edition. Proposé à 19,99 € par mois, ce forfait combine 250 Go de data 5G et l'abonnement Deezer Premium, une formule qui s'adresse aux utilisateurs mobiles friands de streaming musical. Une offre qui pourrait séduire les possesseurs d'iPhone à la recherche d'une alternative à Apple Music, tout en payant potentiellement moins cher.

Un forfait taillé pour les amateurs de streaming musical

Le forfait intègre une enveloppe conséquente de 250 Go en 5G, idéale pour le streaming vidéo et musical sans restriction. L'abonnement Deezer Premium permet d'accéder à plus de 90 millions de titres en qualité HiFi, avec téléchargement hors ligne et playlists personnalisées par intelligence artificielle. Sur iPhone, l'application Deezer s'intègre parfaitement à l'écosystème iOS et fonctionne évidemment avec les AirPods, offrant une expérience d'écoute optimale.

Le forfait inclut également 35 Go utilisables en Europe et dans les DOM, avec appels et SMS illimités. Bouygues propose en plus un accès gratuit pendant 12 mois à Perplexity Pro, l'assistant IA conversationnel qui monte en puissance face à ChatGPT. Voici les caractéristiques principal du forfait :

250 Go de data 5G en France (35 Go en Europe/DOM) avec appels et SMS illimités

Deezer Premium inclus

19,99 € par mois sans engagement

Perplexity Pro offert pendant 12 mois

Carte SIM à 1 € (réservé aux nouvelles souscriptions avec nouveau compte Deezer)

Cette série spéciale s'adresse uniquement aux nouvelles souscriptions avec ouverture d'un nouveau compte Deezer Premium. Les frais sont limités : carte SIM à 1 € au lieu de 10 €, frais d'activation à 1 €, et 5 € de frais de résiliation éventuels. L'offre reste sans engagement, permettant de changer d'avis à tout moment.

À noter que Deezer Premium coûte habituellement 11,99 € par mois seul. Avec un forfait 200 Go facturé 13,99 € chez B&You, cette formule groupée représente une économie pour ceux qui cumulent déjà les deux services. Pour les utilisateurs d'iPhone qui hésitent entre Apple Music et Deezer, cette offre peut constituer une opportunité de tester le service français tout en bénéficiant d'une grosse enveloppe data.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.