RED by SFR lance un forfait 5G canon avec 200 Go à 9,99 €

La gue-guerre entre les opérateurs mobiles est repartie depuis la rentrée. En difficulté cette année, SFR se relance avec une offre canon, pour faire face à une concurrence acérée : 200 Go de DATA pour seulement 9,99 €, soit le meilleur tarif du moment en 5G. Idéal pour les iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 et iPhone 16 notamment.

200 Go pour 9,99€/mois sans engagement

Vous payez trop cher pour votre forfait ? Bonne nouvelle, RED by SFR propose actuellement une promotion intéressante sur son forfait 200 Go. Habituellement autour de 15 € par mois, l'opérateur réduit son tarif à 9,99€/mois pour attirer de nouveaux abonnés, de quoi endiguer la fuite des clients provoqués par les affaires de l'ancien patron. Pendant une durée limitée, cette offre inclut :

Appels illimités

SMS/MMS illimités

200 Go en 4G

27 Go en 4G pour l'UE/DOM

Le tout sans engagement et avec la possibilité de conserver gratuitement votre numéro. C’est une offre à ne pas manquer si vous souhaitez économiser tout en profitant d’un bon réseau, devant Free et derrière Orange et Bouygues.

Si vous souhaitez profiter du réseau 5G de SFR, il est possible d'ajouter une option à 3€ par mois lors de la souscription, qui permettra à votre carte SIM de se connecter à la 5G. Pour ceux qui voyagent à l'international, vous pouvez également augmenter votre forfait de 22 Go à 35 Go en UE/DOM, et ajouter 20 Go supplémentaires pour la Suisse, l'Andorre, les États-Unis et le Canada. Cette option est disponible pour 5€/mois.

Si vos besoins sont différents, RED by SFR propose d'autres forfaits adaptés :

30 Go -> 5,99€

100 Go 5G -> 7,99€

200 Go 5G -> 9,99€

300 Go 5G voyage -> 19,99€

À noter, que pour tous les forfaits, si vous dépassez votre enveloppe data, votre accès internet sera bloqué (comme indiqué dans les mentions légales des forfaits en promotion). Une recharge de 50 Go vous sera alors proposée pour 10€. Une approche différente des autres opérateurs.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.