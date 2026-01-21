L'app Netflix va se transformer en 2026, pour rivaliser avec les réseaux sociaux

Pour l'année qui démarre, Netflix prévoit de repenser son application mobile pour mieux rivaliser avec les plateformes sociales comme YouTube, TikTok et Instagram dans la course à l’engagement quotidien des utilisateurs. Alors que ces services dominent la consommation vidéo mobile et courte, Netflix cherche à transformer son application en une expérience plus dynamique et centrée sur la découverte.

Netflix veut réinventer son app

Lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre 2025, le co-PDG Greg Peters a annoncé une refonte majeure de l’application mobile, prévue pour fin 2026. Selon lui, cette mise à jour constituera « une base pour l’expansion de notre activité au cours de la prochaine décennie », permettant des expérimentations continues, des tests et des améliorations itératives.



Au cœur de ce redesign : une intégration plus poussée des flux vidéo verticaux et courts, dans le style TikTok ou Instagram Reels. Netflix teste ce format depuis mai 2025, avec des extraits de séries, films et bientôt de podcasts vidéo. Peters a précisé que ces clips serviront à promouvoir de nouveaux contenus, notamment les podcasts vidéo originaux, afin de capter l’attention et d’augmenter le temps passé sur l’application.

Les podcasts vidéo

Netflix accélère également son entrée dans les podcasts vidéo, un domaine historiquement dominé par YouTube. La semaine dernière, la plateforme a lancé ses premiers podcasts originaux, dont « The Pete Davidson Show » (30 janvier 2026) et « The White House with Michael Irvin » (19 janvier 2026), tout en nouant des partenariats avec Spotify et iHeartMedia pour intégrer des bibliothèques existantes.



Ces initiatives visent à rendre l’expérience Netflix plus proche de celle des réseaux sociaux : découverte fluide, habitudes quotidiennes et formats interactifs. La CTO Elizabeth Stone a toutefois tenu à préciser que l’objectif n’est pas de copier TikTok, mais de renforcer la découverte de contenus divertissants sur mobile.



Le co-PDG Ted Sarandos a souligné l’intensification de la concurrence : le streaming ne rivalise plus seulement avec d’autres services, mais avec l’ensemble de l’industrie du divertissement. Les frontières s’estompent entre cinéma, streaming et réseaux sociaux, avec des Oscars, matchs de NFL et cérémonies diffusés sur YouTube, Apple ou Instagram.

Une croissance en hausse

Sur le plan financier, Netflix a réalisé 45,2 milliards de dollars de revenus en 2025, dépassé les 325 millions d’abonnements payants et vu ses revenus publicitaires doubler à 1,5 milliard de dollars. Greg Peters anticipe un nouveau doublement en 2026, atteignant environ 3 milliards, porté par le forfait à 7,99 $/mois (94 millions d’utilisateurs mensuels mi-2025) et des innovations comme les outils IA pour annonceurs et les publicités vidéo interactives.



Mais l'information du jour reste que Netflix adapte sa stratégie à un paysage vidéo fragmenté et influencé par le social, en combinant narration longue et formats courts addictifs pour fidéliser et attirer de nouveaux spectateurs. Dommage, pas un mot sur la partie jeux, avec une année 2025 en dents de scie du côté de Netflix Games.

Télécharger l'app gratuite Netflix