Red Dead Redemption arrive sur iPhone et iPad via Netflix Games

Après des années d’attente, Red Dead Redemption s’étend enfin à tous les écrans. Du mobile aux consoles nouvelle génération, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir l’épopée de John Marston où qu’ils soient, avec une arrivée historique sur iOS et Android via Netflix Games.

Bonne nouvelle pour les fans de Rockstar Games : Red Dead Redemption, le classique du western ouvert, sera disponible sur toutes les plateformes, et pour la première fois sur iOS et Android via Netflix Games, à partir du 2 décembre 2025. Cette sortie marque un tournant pour les joueurs mobiles, qui pourront enfin profiter de l’aventure de John Marston directement sur leur smartphone ou tablette.

La version mobile sera accessible exclusivement aux abonnés Netflix Games, offrant une expérience complète de l’histoire originale avec l’inclusion de l’extension Undead Nightmare. Même si le mode multijoueur ne sera pas disponible sur mobile, les joueurs pourront explorer librement le monde ouvert et profiter des quêtes, combats et aventures qui ont fait le succès du jeu.

Pour les consoles de nouvelle génération, le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2, avec plusieurs améliorations techniques comme le support du HDR, 60 fps, 4K, et sur Switch 2, la compatibilité avec le DLSS pour un rendu optimisé. Les anciennes plateformes pourraient bénéficier de mises à jour vers ces nouvelles versions pour les joueurs possédant déjà le jeu.

Cette sortie sur iOS et Android illustre la volonté de Rockstar de rendre ses titres emblématiques accessibles à un public encore plus large, et de toucher les joueurs mobiles qui n’avaient jusqu’ici pas la possibilité de jouer à Red Dead Redemption. Avec cette disponibilité sur tous les supports, chacun pourra découvrir ou redécouvrir cette aventure épique, que ce soit sur console, mobile ou tablette.

En revanche, toujours aucune nouvelle d’une version next-gen de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series. Malgré des rumeurs persistantes depuis plusieurs mois, rien ne se concrétise pour le moment. Il faudra donc, pour l’instant, se contenter du premier opus.