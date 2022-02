Awesome Games annonce Fury Unleashed sur iPhone et iPad

En mai 2020, le studio Awesome Games a sorti Fury Unleashed sur PC, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation. Le jeu clairement inspiré de titres comme Dead Cells et Rogue Legacy qui prenaient de la plateforme d'action et lui injectaient une bonne dose d'éléments roguelike, se présente plutôt à la manière d'un run & gun comme Metal Slug et Contra. Cette combinaison géniale arrive maintenant sur la plateforme iOS le 24 mars.

Fury Unleashed : un Metal Slug modernisé

Fury Unleashed présente un style artistique inspiré des bandes dessinées, ainsi qu'une histoire intelligente qui amène un peu de profondeur à ce genre de jeu. Un système de combo vous encourage à enchaîner rapidement les attaques afin d'augmenter votre puissance et vos capacités, et vous pouvez même traverser tout le jeu avec un gigantesque combo sans fin si vous en avez les capacités. Les niveaux sont un mélange d'éléments générés de manière procédurale et de morceaux créés à la main, et il y a un arbre de compétences à remplir ainsi qu'un système de personnalisation du héros. Vous pouvez voir tout cela en action dans le trailer suivant :

D'après la vidéo publiée par Awesome Games, il s'agit d'un portage sans compromis de Fury Unleashed, incluant même la fonction de coopération en ligne des plateformes précédentes. Un plaisir intense en solo ou à deux en coop avec notamment pas moins de 40 boss à défier tout au long de l'aventure.



Fury Unleashed sur iOS sera une version premium sans publicité ni achat intégré, et vous pouvez actuellement le précommander sur l'App Store pour 8,99€, soit deux euros de plus que la version Switch actuellement.

Télécharger le jeu Fury Unleashed