TeleCoop lance le premier forfait mobile dégressif (et écologique) en France

TeleCoop fait ses premiers pas dans l'écosystème mobile français avec une proposition jamais vue : un forfait dont le prix diminue selon votre consommation de données. Cette approche inversée questionne les habitudes d'un marché habitué à pousser toujours plus de gigas, mais soulève aussi des interrogations sur la réalité économique derrière le discours écologique.

Un modèle tarifaire en contrepied du marché

Le principe semble séduisant sur le papier : moins vous consommez, moins vous payez. TeleCoop propose ainsi quatre paliers dégressifs, de 20€ pour 80 Go jusqu'à 14€ pour moins de 5 Go. Cette logique inverse celle des géants comme Orange, SFR ou même Free, qui misent sur l'abondance de données pour fidéliser leur clientèle. Prixtel pratique l'inverse : plus vous consommez plus vous payez, mais la logique de TeleCoop reste toute à fait nouvelle — même si, au final, ça revient au même.

Pourtant, cette approche "vertueuse" cache une réalité économique moins flatteuse. Là où Free Mobile propose 350 Go au même tarif que les 80 Go de TeleCoop, l'opérateur coopératif affiche un ratio prix/données particulièrement élevé. Même les MVNO traditionnels proposent généralement de meilleurs rapports qualité-prix. La comparaison est la même avec tous les opérateurs et MVNO du marché ; TeleCoop se positionne sur une fourchette tarifaire très haute.

La coopérative s'appuie sur le réseau Orange, ce qui garantit une couverture correcte mais limite l'offre à la 4G uniquement. Dans un contexte où Apple pousse l'usage de la 5G avec ses iPhone depuis 2020, cette limitation technique peut frustrer les utilisateurs d'appareils récents qui souhaitent exploiter pleinement leurs capacités.

Entre marketing vert et réalité tarifaire

TeleCoop surfe habilement sur les préoccupations contemporaines : sobriété numérique, réduction du temps d'écran, impact environnemental. Ces thématiques résonnent particulièrement auprès d'une clientèle sensibilisée, à l'image des utilisateurs de Fairphone ou des consommateurs soucieux de leur empreinte carbone.

Cependant, cette stratégie marketing soulève des questions. Avec seulement 11 000 clients pour 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires, TeleCoop reste un acteur marginal qui peut se permettre de proposer une approche de niche. Ses abonnés actuels consomment en moyenne 2,43 Go par mois, soit bien en dessous de la moyenne nationale de 16,5 Go selon l'ARCEP.

L'opérateur mise sur un système de paliers d'abonnés pour débloquer de nouveaux services, une mécanique qui rappelle les campagnes de financement participatif. Cette approche communautaire peut créer de l'engagement, mais questionne aussi la viabilité économique à long terme du modèle.

Si l'initiative de TeleCoop mérite d'être saluée pour son originalité, elle s'adresse avant tout à une clientèle spécifique, prête à payer plus cher pour ses convictions. Dans un marché ultra-concurrentiel où les prix baissent régulièrement, cette stratégie premium déguisée en démarche écologique reste un pari audacieux. En vérité, TeleCoop ne fait pas grand chose de plus qu'acheter des Go à Orange, donc pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.