Apple Plans : Apple dresse la liste des pubs interdites avant le lancement

Apple prépare le lancement des publicités dans Apple Plans en dévoilant les catégories d'annonces qui seront interdites. Une première étape qui confirme l'arrivée imminente de cette nouvelle régie publicitaire.

Apple Plans : pas de pubs cryptos

Alors que le lancement des publicités dans Apple Plans se précise pour cet été aux États-Unis et au Canada, Apple vient de publier les règles du jeu avant même que la fonctionnalité ne soit officiellement active. La firme a mis à jour sa politique « Apple Advertising Services », qui encadre désormais aussi bien les annonces dans Apple News et Apple Stocks que celles à venir dans Plans.



Trois secteurs sont explicitement bannis des futures publicités géolocalisées. D'abord les services à domicile : plomberie, électricité, serrurerie, chauffage, climatisation, dératisation ou travaux de construction ne pourront pas être promus, même indirectement. Ensuite les cautions judiciaires, ces services financiers permettant de payer une libération provisoire dans le système pénal américain. Enfin les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, qui rejoignent la liste noire aux côtés de contenus plus attendus comme les armes ou les stupéfiants. Les publicités liées aux services médicaux, elles, seront étudiées au cas par cas.



Ce choix tranche avec la stratégie de Google Maps, où les services à domicile constituent justement l'une des catégories publicitaires les plus lucratives. Apple semble ainsi vouloir se démarquer en misant sur une sélection plus restrictive, cohérente avec le positionnement axé sur la confidentialité que la marque avait déjà mis en avant en mars dernier lors de l'annonce initiale du projet.

Concrètement, les annonces apparaîtront en tête des résultats de recherche ainsi que dans un nouveau widget baptisé Suggested Places, une fonctionnalité dont les bases techniques ont déjà été posées avec iOS 26.5 en mai. Depuis, Apple n'avait donné aucune indication précise sur la date de lancement effective, jusqu'à cette publication de règles qui laisse penser que l'arrivée des publicités est désormais imminente.



Pour l'instant, aucune date officielle n'a été communiquée, et la fonctionnalité reste cantonnée au marché nord-américain, sans indication sur un éventuel déploiement en France ou ailleurs en Europe. Mais cela ne devrait pas tarder.