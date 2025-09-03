Une vidéo du premier iPhone 17 Pro Max avant son lancement

Une fuite surprenante d'Ice Universe sur Weibo nous offre un premier aperçu de l'iPhone 17 Pro Max, avec une courte vidéo montrant prétendument une unité de "production de masse" directement issue d'une usine de Foxconn. Bien qu'il ne soit pas possible de vérifier s'il s'agit bien d'un modèle destiné à la vente, la vidéo donne un aperçu plus précis du design de l'iPhone 17 Pro Max que les unités factices.

Une vidéo dans le monde réel ?

La vidéo confirme plusieurs éléments de design évoqués par les rumeurs, notamment la barre de caméra horizontale de l'iPhone 17 Pro, la disposition familière des capteurs photo, et le repositionnement du scanner LiDAR, du flash LED et du microphone à l'extrémité de la zone, prenant ainsi toute la largeur. Le téléphone apparaît dans les variantes de couleur supposées noir, gris et blanc, avec une protection sur le verre de l'écran. Étrangement, l'appareil n'est pas allumé.

Contrairement aux téléphones Android, qui fuitent souvent en photos réelles avant leur sortie, les fuites d'iPhone fonctionnels sont rares, rendant cette séquence d'usine de l'iPhone 17 Pro Max particulièrement intrigante. Cela fait suite à une histoire antérieure d'un iPhone 17 Pro fin juillet, lorsqu'un employé d'Apple a été vu en train de tester l'appareil à San Francisco.

Une première vidéo de l'iPhone 17 Pro Max en vrai ??



Via @IceIceuniverse2 pic.twitter.com/4Pxb8JsC1Q — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 3, 2025

Un autre leaker, Setsuna Digital (connu sous le nom d'Instant Digital), a partagé des détails supplémentaires sur l'iPhone 17 Pro et Pro Max. Les appareils devraient bénéficier d'une efficacité améliorée, leur permettant de maintenir une luminosité d'écran élevée plus longtemps sous la lumière du soleil sans surchauffer, grâce à un système de refroidissement dédié supposé. Ce système stabiliserait également les taux de rafraîchissement pendant les jeux, éliminant les saccades même lorsque le téléphone chauffe. De plus, les performances vidéo en 4K/60 devraient s'améliorer. L'iPhone 17 Pro Max devrait disposer d'une batterie plus grande de 5 000 mAh par rapport à celle de 4 685 mAh de l'iPhone 16 Pro Max, tandis que l'iPhone 17 Pro devrait conserver la batterie de 3 582 mAh de son prédécesseur. Les deux modèles seraient plus économes en énergie, offrant potentiellement la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone.



Avec un design repensé, des performances améliorées et un système de caméra optimisé, la série iPhone 17 Pro pourrait être l'une des sorties les plus convaincantes d'Apple depuis des années. Mais l'iPhone 17 Air risque de lui voler la vedette avec sa taille mannequin, et que dire de l'iPhone 18 Fold de l'an prochain... Si vous avez un iPhone vieillissant, le 17 Pro est une très bonne pioche, sinon, mieux vaut attendre.



Rendez-vous mardi sur iPhoneSoft pour suivre le keynote d'Apple !