Une vidéo du premier iPhone 17 Pro Max avant son lancement

iphone 17 pro iconUne fuite surprenante d'Ice Universe sur Weibo nous offre un premier aperçu de l'iPhone 17 Pro Max, avec une courte vidéo montrant prétendument une unité de "production de masse" directement issue d'une usine de Foxconn. Bien qu'il ne soit pas possible de vérifier s'il s'agit bien d'un modèle destiné à la vente, la vidéo donne un aperçu plus précis du design de l'iPhone 17 Pro Max que les unités factices.

Une vidéo dans le monde réel ?

La vidéo confirme plusieurs éléments de design évoqués par les rumeurs, notamment la barre de caméra horizontale de l'iPhone 17 Pro, la disposition familière des capteurs photo, et le repositionnement du scanner LiDAR, du flash LED et du microphone à l'extrémité de la zone, prenant ainsi toute la largeur. Le téléphone apparaît dans les variantes de couleur supposées noir, gris et blanc, avec une protection sur le verre de l'écran. Étrangement, l'appareil n'est pas allumé.

iphone 17 pro majin bu

Contrairement aux téléphones Android, qui fuitent souvent en photos réelles avant leur sortie, les fuites d'iPhone fonctionnels sont rares, rendant cette séquence d'usine de l'iPhone 17 Pro Max particulièrement intrigante. Cela fait suite à une histoire antérieure d'un iPhone 17 Pro fin juillet, lorsqu'un employé d'Apple a été vu en train de tester l'appareil à San Francisco.

Un autre leaker, Setsuna Digital (connu sous le nom d'Instant Digital), a partagé des détails supplémentaires sur l'iPhone 17 Pro et Pro Max. Les appareils devraient bénéficier d'une efficacité améliorée, leur permettant de maintenir une luminosité d'écran élevée plus longtemps sous la lumière du soleil sans surchauffer, grâce à un système de refroidissement dédié supposé. Ce système stabiliserait également les taux de rafraîchissement pendant les jeux, éliminant les saccades même lorsque le téléphone chauffe. De plus, les performances vidéo en 4K/60 devraient s'améliorer. L'iPhone 17 Pro Max devrait disposer d'une batterie plus grande de 5 000 mAh par rapport à celle de 4 685 mAh de l'iPhone 16 Pro Max, tandis que l'iPhone 17 Pro devrait conserver la batterie de 3 582 mAh de son prédécesseur. Les deux modèles seraient plus économes en énergie, offrant potentiellement la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone.

Avec un design repensé, des performances améliorées et un système de caméra optimisé, la série iPhone 17 Pro pourrait être l'une des sorties les plus convaincantes d'Apple depuis des années. Mais l'iPhone 17 Air risque de lui voler la vedette avec sa taille mannequin, et que dire de l'iPhone 18 Fold de l'an prochain... Si vous avez un iPhone vieillissant, le 17 Pro est une très bonne pioche, sinon, mieux vaut attendre.

Rendez-vous mardi sur iPhoneSoft pour suivre le keynote d'Apple !

4 réactions

Jmarc91 - iPhone premium

Trop moche !!!!! Je m arrêterai au 16 pro lol

03/09/2025 à 20h12

TheWillFactory - iPhone

C'est une coque pour l'iPhone. Quand il le retourne on clairement l'emplacement du smartphone comblé par un rectangle de mousse blanc...

03/09/2025 à 19h50

Samesuffit - iPhone premium

Oui ça donne un effet très lourd. Effectivement il a tout du parpaing et le bloc photo très laid, l’arrière en général très laid.

03/09/2025 à 19h31

Chtifred9140 - iPhone

Heu comment dire c’est laid, hyper disproportionné et ça a l’air d’être un parpaing le truc

03/09/2025 à 19h16

