iOS 26.5 bêta 2 informe sur les publicités dans Apple Plans

Apple accélère les préparatifs pour l’introduction des publicités dans Apple Plans, appelé Maps en anglais. La deuxième bêta d’iOS 26.5 contient de nouveaux éléments qui confirment que le déploiement des annonces est imminent, notamment par le biais d'un écran d'accueil explicite au lancement.

Plans ajoute de la pub

Dans cette nouvelle bêta, les développeurs ont pu découvrir un écran d’accueil dans l’application Plans qui explique clairement comment les publicités fonctionneront :

Apple Plans affichera des publicités basées sur votre position approximative, vos termes de recherche actuels ou la vue de la carte lorsque vous effectuez une recherche.

Les annonces apparaîtront notamment dans la nouvelle section « Lieux suggérés » introduite dans la première bêta. Une manière de plus de gagner des sous pour la Pomme.

Respect de la vie privée

Apple insiste sur le fait que ces publicités respecteront la confidentialité des utilisateurs :

Les informations publicitaires ne sont pas liées à un identifiant Apple.

Aucune donnée n’est collectée ni stockée par Apple.

Les données ne sont pas partagées avec des tiers.

Les publicités seront clairement identifiées par un label « Ad » (Publicité), comme c’est déjà le cas dans l’App Store.

Déploiement prévu cet été

Rappelons qu’Apple avait officialisé en mars dernier son intention d’introduire des publicités dans Plans. Le déploiement est prévu cet été aux États-Unis et au Canada, sur iPhone, iPad et Mac. Pour l’instant, il n’est pas encore certain que les publicités soient déjà actives dans la bêta 2, ou si Apple se contente de préparer l’interface. Cependant, la présence de cet écran d’information montre que le lancement approche.

En France, ni écran d'accueil ni publicité pour le moment.

Ce que cela change pour les utilisateurs

Jusqu’à présent, Apple Maps était l’une des rares applications majeures d’Apple entièrement gratuite et sans publicité. L’arrivée des annonces marque un tournant, même si la société tente de limiter l’impact sur l’expérience utilisateur grâce à un ciblage basé sur le contexte (recherche et position) plutôt que sur un profilage personnel. Plans suit le même chemin que l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Plans