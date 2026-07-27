AppleCare+ avec couverture vol et perte arrive sur iPad et Apple Watch en France

À partir du mardi 4 août 2026, Apple étend la couverture AppleCare+ avec Vol et Perte à l’iPad et à l’Apple Watch dans quatre nouveaux pays : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie.



Jusqu’ici, cette option était déjà disponible pour l’iPhone chez nous et dans les trois autres pays. Elle s’étend désormais aux tablettes et aux montres.

Ce que propose cette couverture

D'après le communiqué d'Apple, avec AppleCare+ Vol et Perte, vous bénéficiez de :

Une couverture pour jusqu’à deux sinistres de vol ou de perte par période de 12 mois

de vol ou de perte par période de 12 mois Les réparations en cas de dommages accidentels (incluses dans AppleCare+)

Un support technique prioritaire 24h/24 et 7j/7

Chaque incident de vol ou de perte reste soumis à une franchise (frais de service).

Exemple de tarifs

En France, pour un iPhone 17 Pro, l’option Vol et Perte coûte 9,99 € par mois. En cas de perte ou de vol, une franchise de 129 € s’applique par incident. Les tarifs exacts pour l’iPad et l’Apple Watch en France seront communiqués prochainement sur la page officielle.

AppleCare One arrive aussi

Comme vu ce matin, le même jour, AppleCare One (la formule multi-appareils) sera également lancé dans ces quatre pays, dont la France.

Cette extension de la couverture Vol et Perte à l’iPad et à l’Apple Watch répond à une demande de longue date des utilisateurs qui souhaitent protéger l’ensemble de leurs appareils, et pas seulement leur iPhone.

Allez-vous souscrire à cette option pour votre iPad ou votre Apple Watch ? Dites-le-nous en commentaire !