Hub domotique Apple Home : un lancement prévu entre octobre et début 2027

Plus intéressant encore que les nouveaux Apple TV et HomePod mini 2026, le très attendu hub domotique d’Apple serait lui aussi « presque prêt à être lancé ». Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, sa commercialisation est actuellement prévue entre octobre et début 2027.

Deux versions en développement

Apple travaillerait sur deux variantes de cet appareil :

Une version avec écran posé sur une base en demi-sphère

Une version murale, fixée grâce à un nouveau système magnétique

Un écran de 7 pouces et un système entièrement nouveau

Le hub disposerait d’un écran carré de 7 pouces et serait entièrement conçu autour de Siri AI. Il fonctionnerait avec un système d’exploitation inédit, basé sur tvOS. L’interface serait un mélange de tvOS et de watchOS (étrange), avec des applications, des icônes et des widgets.

Concept d'un Apple Home généré à l'aide de l'IA.

Parmi les fonctionnalités attendues :

FaceTime

Surveillance de sécurité domestique

Intégration HomeKit

Cadrans d’horloge personnalisables, à la manière de l’Apple Watch

La reconnaissance faciale comme fonction phare

La caractéristique la plus marquante serait la reconnaissance faciale via Face ID. Le hub pourrait identifier la personne qui le regarde, estimer sa distance et personnaliser l’interface en temps réel. Il adapterait la taille et le type d’informations affichées, tout en montrant le calendrier, les notes et d’autres contenus personnalisés de l’utilisateur présent devant l’appareil.

D’autres produits domotiques en préparation

Bloomberg évoque également deux autres projets pour plus tard :

Une version robotique haut de gamme du hub, équipée d’un écran de 9 pouces

Une caméra de sécurité avancée pour la maison

Avec ce hub, Apple semble vouloir proposer un véritable centre de contrôle intelligent pour la maison, capable de s’adapter à chaque membre du foyer.

Que pensez-vous de ce futur hub domotique Apple ?