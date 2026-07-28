Nouveaux Apple TV 2026 et HomePod mini 2 : un lancement prévu cet automne

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochains modèles d’Apple TV 4K et de HomePod mini seraient « presque prêts à être lancés ». Apple envisagerait de les commercialiser cet automne, probablement en septembre ou octobre. Cela fait plus d'un an que l'on était censé les voir, mais la crise de la mémoire et le retard de Siri ont forcé la firme à décalé leur sortie.

Des puces plus rapides pour Siri AI

Les deux appareils devraient recevoir des processeurs plus puissants capables de prendre en charge Siri AI.

Pour l’Apple TV 4K 2026, les rumeurs précédentes évoquaient une puce A17 Pro, la plus ancienne compatible avec Apple Intelligence. Elle serait accompagnée de la puce N1, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le support de Thread.

Côté du HomePod mini 2, la nouvelle version pourrait intégrer une puce S9 (ou plus récente) issue de l’Apple Watch. Parmi les autres améliorations attendues : la puce N1, une meilleure qualité sonore, une puce Ultra Wideband plus récente et potentiellement une option de couleur rouge.

Design inchangé

Gurman précise qu’aucun changement de design majeur n’est prévu pour ces deux appareils. En revanche, la prochaine Apple TV pourrait s’accompagner d’une Siri Remote mise à jour, mais de manière très subtile. Globalement, ils ressembleront à leurs aînés.

Une longue attente

L’actuelle Apple TV 4K date d’octobre 2022, tandis que le HomePod mini a été présenté en octobre 2020. Les rumeurs de renouvellement circulent depuis plusieurs années, mais le lancement aurait été reporté en attendant l’arrivée de Siri AI.

Siri AI est déjà disponible dans les bêtas d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Ces mises à jour devraient être déployées auprès du grand public en septembre, ce qui coïnciderait logiquement avec l’arrivée des nouveaux appareils.

Hausses de prix récentes

À noter que les modèles actuels ont subi une hausse de tarif le mois dernier : l’Apple TV démarre désormais à 229 € (contre 169 € auparavant) et le HomePod mini à 139 € (contre 109 € et même 99 € encore avant).

Si le calendrier se confirme, cet automne pourrait enfin marquer le retour de deux produits longtemps attendus dans la gamme Apple.

Attendez-vous ces nouveaux Apple TV et HomePod mini ?