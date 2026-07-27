Silo : la quatrième et dernière saison sortira à l'été 2027 sur Apple TV

Adaptation des romans de Hugh Howey, Silo s'est imposée comme l'une des meilleures séries de science-fiction d'Apple TV+. Alors que la saison 3 est encore en cours de diffusion, la plateforme annonce déjà la conclusion de l'histoire.

Silo saison 4 : Apple dévoile déjà la date de la fin

Alors que la saison 3 de Silo n'en est qu'à la moitié de sa diffusion sur Apple TV, avec des épisodes inédits chaque vendredi jusqu'au 4 septembre, Apple a profité du Comic-Con de San Diego pour annoncer la date de la quatrième et ultime saison de la série. Rendez-vous est pris pour l'été 2027, avec ce message laconique publié sur le compte X d'Apple TV : "la fin approche".



Les saisons 3 et 4 ont été tournées à la suite l'une de l'autre, entre janvier 2025 et mars 2026, sur la base de scénarios entièrement bouclés avant le premier clap. Apple a donc verrouillé la conclusion de l'adaptation des romans de Hugh Howey près de deux ans avant sa diffusion, un choix de production qui tranche avec les usages du secteur.

Dans l'industrie du streaming, l'attente entre deux saisons d'une même série peut facilement dépasser deux ou trois ans, notamment pour les productions de science-fiction aux effets spéciaux coûteux. En filmant coup sur coup les deux dernières salves de Silo, Apple s'évite ce piège et peut promettre à son public un horizon clair, plutôt qu'un silence prolongé suivi d'un renouvellement de dernière minute.



Cette approche fait écho à la volonté d'Apple TV de fidéliser ses abonnés sur la durée, dans un marché où la concurrence entre plateformes se joue autant sur le catalogue que sur la prévisibilité des sorties. Le service reste proposé à 9,99 euros par mois en France, ou via l'abonnement groupé Apple One.



Reste six semaines d'épisodes avant la fin de la saison 3, où l'on attend enfin des réponses sur les origines des silos. La saison 4, elle, aura la lourde tâche de refermer un récit installé depuis 2023.