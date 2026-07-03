La saison 3 de Silo est disponible sur Apple TV+

La série de science-fiction Silo fait son grand retour avec une troisième saison qui promet de révéler enfin certains des plus grands mystères de l’univers créé par Hugh Howey. Tous les épisodes sont disponibles dès aujourd’hui en exclusivité pour les abonnés à Apple TV+.

Une intrigue qui s’étoffe avec une narration en double timeline

La saison 3 adopte une structure narrative innovante avec deux timelines :

Dans le présent : Juliette (Rebecca Ferguson) est de retour dans son silo après avoir découvert des vérités choquantes dans la saison 2. Malheureusement, elle souffre d’amnésie, ce qui l’empêche de partager immédiatement ses découvertes.

: Juliette (Rebecca Ferguson) est de retour dans son silo après avoir découvert des vérités choquantes dans la saison 2. Malheureusement, elle souffre d’amnésie, ce qui l’empêche de partager immédiatement ses découvertes. Dans le passé : des flashbacks expliquent enfin qui, comment et pourquoi les silos ont été construits, dévoilant un monde extérieur en proie à une instabilité géopolitique et à la menace d’une guerre nucléaire.

Ce mélange de timelines permet de sortir un peu des décors sombres des bunkers pour explorer un monde extérieur plus luxuriant et une Terre alternative pleine de tension. Nous ne pouvons pas en dire plus, sous peine de spoiler ceux qui n'auraient pas encore visionner les deux premières saisons.

Un succès critique confirmé

Les premières critiques sont excellentes. La saison 3 affiche actuellement un score parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes. De nombreux médias saluent particulièrement les épisodes 9 et 10, considérés comme le meilleur final de la série à ce jour. Apple a déjà renouvelé Silo pour une quatrième et dernière saison, prévue pour 2027. Contrairement à beaucoup de séries à mystère qui s’éternisent (clin d'oeil à Lost), Silo est sur la voie d’une conclusion claire.

La saison 3 de Silo s’annonce comme la plus ambitieuse de la série. Avec son mélange de suspense, de révélations et d’une réalisation toujours impeccable, elle confirme que la série fait partie des meilleures productions de science-fiction actuelles sur Apple TV+, et même au-delà. Si vous n’avez pas encore commencé, c’est le moment idéal pour rattraper les deux premières saisons de Silo.