La saison 2 de la série « Sugar » est disponible sur Apple TV+

La série policière la plus stylée d’Apple TV+ fait son retour ! Le premier épisode de la saison 2 de Sugar avec Colin Farrell est désormais disponible en streaming sur Apple TV, anciennement nommée Apple TV+.

Ce qu’il faut savoir sur cette saison 2

Deux ans après une première saison très bien accueillie, Colin Farrell reprend le rôle de John Sugar, l’élégant détective privé passionné de cinéma. Cette nouvelle saison de 8 épisodes sera diffusée un épisode par semaine, jusqu’au 7 août 2026.

© Apple TV.

Dans cette suite, Sugar enquête sur la disparition du frère aîné d’un jeune boxeur prometteur. Comme à son habitude, l’affaire va rapidement se transformer en une conspiration bien plus sombre qui secouera tout Los Angeles. Sugar devra alors se poser la question : jusqu’où est-il prêt à aller pour faire ce qui est juste ?

Distribution

Colin Farrell (John Sugar)

Laura Donnelly (Werewolf by Night)

Tony Dalton (Better Call Saul)

Jin Ha (Civil War)

Raymond Lee (Top Gun: Maverick)

Shea Whigham (American Hustle) – apparition spéciale

Où regarder Sugar saison 2 ?

La série est disponible en exclusivité sur Apple TV+ au prix de 9,99 € par mois.

Vous pouvez également y accéder via un abonnement Apple One.

Après une saison 1 très originale et visuellement magnifique, cette saison 2 s’annonce encore plus sombre et intense. Colin Farrell est toujours aussi charismatique dans le rôle, et le scénario semble particulièrement bien ficelé. Un excellent choix pour les amateurs de thrillers élégants.