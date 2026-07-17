Netflix a déjà utilisé l’IA dans environ 300 films et séries en 2026

Vous l'ignoriez très certainement comme moi, mais Netflix ne cache plus son intérêt croissant pour l’intelligence artificielle. Dans sa lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2026, la plateforme révèle avoir utilisé des outils d’IA générative dans près de 300 productions cette année.

Une utilisation surtout en post-production

La grande majorité de ces utilisations concerne la post-production. Netflix cite notamment trois projets où l’IA a permis de créer des séquences particulièrement complexes :

Glory (Inde)

Brasil 70: A Saga do Tri (Brésil)

The American Experiment (États-Unis)

L’entreprise souligne que ces outils lui permettent de produire un rendu de meilleure qualité, plus rapidement et à moindre coût par rapport aux méthodes traditionnelles. En gros, au lieu de refilmer une séquence, l'IA permet des ajustements très rapides. En revanche, on ne sait pas quel service a été utilisé, que ce soit celui d'OpenAI, Google, Anthropic ou autre.

Un outil, pas un remplacement

Netflix insiste sur le fait que l’IA reste un outil au service des créateurs. Elle accélère certaines tâches (effets spéciaux, animation, etc.), mais nécessite toujours une supervision humaine pour garantir la cohérence artistique.

Cette annonce confirme la stratégie ambitieuse de Netflix dans le domaine de l’IA : acquisitions de studios spécialisés, développement d’outils internes, et intégration progressive dans le processus de création.

Si l’IA offre des gains d’efficacité indéniables, comme en développement par exemple, elle soulève aussi des questions sur l’emploi dans l’industrie du divertissement et sur la préservation de la créativité humaine.



Pour le moment, les premières vagues de licenciement ont été contrebalancées par de nouvelles embauches après constatation d'une baisse de qualité (et parfois d'une augmentation des coûts), dans des entreprises de grande envergure comme Ford, Google, IBM, Duolingo, etc.