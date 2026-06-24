Unhinged : le nouveau jeu d’horreur Netflix qui utilise votre téléphone pour vous faire peur

Netflix continue de miser sur des expériences originales avec Unhinged, un jeu d’horreur narratif développé par Night School Studio (les créateurs de la série Oxenfree). Le titre met en scène des acteurs de renom et propose une immersion particulièrement astucieuse grâce à votre iPhone ou Android.

Une histoire angoissante

Vous incarnez Ava (interprétée par Zoë Kravitz), une jeune femme piégée dans son immeuble alors qu’un violent ouragan s’abat sur la ville. Elle n’est pas seule : son amie Claire (Sadie Sink de Stranger Things), qui habite dans l’immeuble d’en face, peut voir chez elle et la guide par téléphone. Troy Baker (voix mythique de nombreux jeux) joue le rôle du concierge de l’immeuble.

L’histoire se déroule en vue à la première personne et mélange tension, mystère et choix narratifs.

L’innovation qui change tout : votre téléphone devient un vrai accessoire de jeu

Ce qui rend Unhinged particulièrement intéressant, c’est son utilisation créative du smartphone :

Les mouvements de votre téléphone contrôlent la lampe torche d’Ava en temps réel.

Les appels et SMS que reçoit Ava arrivent sur votre vrai téléphone, qui sonne et vibre réellement.

Cela crée une immersion beaucoup plus forte qu’un simple contrôle tactile classique.

Le jeu propose deux modes :

Un mode histoire plus relaxé pour profiter tranquillement du récit.

Un mode classique avec des séquences chronométrées où vous devez trouver rapidement des objets sous peine de voir Ava mourir.

Une expérience courte et intense

Selon Netflix, une partie dure environ le temps d’un épisode de série. C’est donc une expérience compacte, idéale pour une session le soir. Unhinged sera disponible sur Netflix Games à partir du 30 juin 2026.



Night School Studio signe encore une fois une proposition originale et ambitieuse. En transformant votre téléphone en véritable accessoire de jeu (sonneries, vibrations, mouvements), Unhinged promet une immersion rare dans un jeu mobile. Si vous aimez les jeux narratifs d’horreur et les expériences innovantes, ce titre mérite clairement d’être surveillé.



Vous comptez essayer Unhinged le 30 juin ? Il faut un abonnement Netflix.