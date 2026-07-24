Foretales : le jeu de cartes narratif est gratuit sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store continue sur sa lancée avec d’excellentes offres gratuites. Après des titres comme TMNT: Shredder’s Revenge, Monument Valley 3 ou Little Nightmares, c’est au tour de Foretales d’être offert gratuitement jusqu’au 30 juillet 2026. Un jeu d’aventure narratif original à ne pas manquer pour les amateurs de récits immersifs et de gameplay original.

L’histoire de Volepain, un voleur aux visions apocalyptiques

Sorti initialement en 2022 sur PC (et en 2025 sur mobile), Foretales vous plonge dans un monde anthropomorphe menacé par une prophétie de fin du monde. Vous incarnez Volepain, un shoebill (un oiseau marabout) voleur professionnel qui commence à avoir des visions cauchemardesques. Pour continuer à vivre de ses larcins, il devra affronter les forces qui menacent le monde… ou pas. Le jeu propose plusieurs embranchements narratifs et de multiples fins. Vos choix influencent profondément le destin du royaume et de vos compagnons.

Un gameplay innovant basé sur des cartes

Foretales se distingue par son système de cartes unique qui mélange narration et stratégie. Chaque conflit ou exploration se résout en jouant des cartes :

Diplomatie ;

Infiltration ;

Combat direct ;

Ou d’autres approches créatives.

Ce système offre une sensation proche d’un jeu de plateau, avec une grande rejouabilité grâce aux différentes approches possibles. Le jeu mélange exploration de deck, combats au tour par tour et prises de décision narratives. Tout un programme !

Un univers visuel et sonore enchanteur

Le jeu séduit immédiatement par son style artistique peint à la main magnifique et plein de charme. Les personnages animaux attachants apportent une touche de légèreté bienvenue malgré le thème sérieux de l’apocalypse. L’expérience est entièrement doublée, avec notamment la narration de Travis Willingham (connu pour Critical Role). La bande-son, composée par Christophe Héral (compositeur de Rayman Legends et Beyond Good & Evil), est particulièrement saluée pour sa qualité.

Comment récupérer Foretales gratuitement ?

Rendez-vous sur l’Epic Games Store avant le 30 juillet 2026 pour ajouter le jeu à votre bibliothèque de manière permanente. Il suffit de posséder un compte Epic et de cliquer sur « Obtenir », comme pour installer Fall Guys ou Fortnite. Si vous ne pouvez pas utiliser l’Epic Games Store (région ou préférence), Foretales est également disponible sur Steam, l’App Store et Google Play à 4,99 €. Des versions Deluxe et des bandes-son séparées sont également proposées.



Foretales offre une expérience rafraîchissante qui allie narration riche, rejouabilité élevée et gameplay accessible mais stratégique. Idéal pour les fans de jeux narratifs comme Slay the Spire (pour le côté cartes) ou les livres dont vous êtes le héros. Ne ratez pas cette offre gratuite pour découvrir cet univers enchanteur et décider du sort du monde… carte après carte !

Télécharger Foretales à 4,99 €