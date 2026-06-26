TMNT: Shredder's Revenge est gratuit cette semaine sur l’Epic Games Store

Excellente nouvelle pour les fans des Tortues Ninja : Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge est offert gratuitement sur l’Epic Games Store pendant une semaine. De quoi s'offrir l'un des meilleurs jeux de la série, sans débourser un euro !

Un beat’em up moderne et ultra fidèle

Sorti en 2022, Shredder’s Revenge est rapidement devenu un véritable hommage aux classiques des années 90. Le jeu propose :

Un gameplay 2D ultra fluide et nerveux

6 personnages jouables (Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael, April O’Neil et Splinter)

Des stages magnifiquement pixel-artés inspirés de la série animée

Des combats contre des boss iconiques dont Shredder et Krang

Un mode multijoueur local jusqu’à 6 joueurs (couch co-op)

Le jeu a été salué pour son respect du matériel d’origine tout en apportant une modernité bienvenue (animations fluides, combos spectaculaires, musiques excellentes). Pour mémoire, voici le résumé de notre test de TMNT Shredder's Revenge :



Ce qu’on adore :

Un gameplay ultra-précis, nerveux et très fun, fidèle à l’esprit des classiques arcade des Tortues Ninja.

Des graphismes pixel-art magnifiques et pleins de détails.

Un excellent feeling des coups, des combos et des spécialités de chaque tortue.

Le mode multijoueur local jusqu’à 6 joueurs (sur iPad c’est encore plus impressionnant).

La bande-son excellente et l’humour typique de la série.

Les points moins sympas :

Le prix de lancement était un peu élevé (environ 7-8 €).

Pas de multijoueur en ligne (uniquement local).

La version mobile reste très proche de la version console, sans nouveauté

Comment l’obtenir gratuitement ?

Rendez-vous simplement sur l’Epic Games Store avant le 1er juillet 2026 pour ajouter "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" à votre bibliothèque gratuitement (après avoir installé le magasin Epic Games sur iPhone). Une fois réclamé, le jeu reste vôtre pour toujours. C’est l’occasion idéale de (re)découvrir ce petit bijou, surtout si vous ne l’aviez pas encore acheté, d'autant qu'il était jusqu'à présent disponible que via Netflix sur mobile.



Shredder’s Revenge reste l’un des meilleurs beat’em up modernes. Le proposer gratuitement cette semaine est un excellent coup de la part d’Epic. Si vous aimez les Tortues Ninja ou les jeux d’action rétro, c’est un incontournable à récupérer immédiatement.

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Shredder's Revenge