Construction Simulator 3 est gratuit cette semaine sur l’Epic Games Store

Construction Simulator 3 est actuellement offert gratuitement sur l’Epic Games Store. Si vous appréciez les jeux de simulation réalistes, sans pression et immersifs, c’est une excellente opportunité de découvrir l’un des meilleurs représentants du genre sur mobile.

C'est quoi Construction Simulator 3 ?

Le jeu du studio Astragon met en avant plusieurs atouts majeurs : une grande variété d’engins de chantier fidèlement reproduits, une progression très motivante (vous commencez avec un seul véhicule et développez votre propre entreprise), des graphismes soignés et colorés, ainsi qu’un sentiment de satisfaction concret lorsque vous terminez un chantier complexe. Avec une note moyenne de plus de 4,3/5 sur l’App Store, il séduit de nombreux joueurs en quête d’une expérience à la fois calme et constructive.

Notre avis Construction Simulator 3

Dès les premières minutes, Construction Simulator 3 (sortie en 2019) séduit par son contenu généreux et son ambiance agréable. Vous incarnez un ancien développeur de jeux qui décide de changer de vie en se lançant dans le BTP. S'offre alors à vous une belle variété d’engins de chantier (pelleteuses, grues, camions, bétonnières, etc.) et des missions variées qui font vraiment ressentir l’évolution de votre petite entreprise.



Graphiquement, le titre est très réussi pour un simulateur mobile. Les engins sont bien modélisés, les environnements sont détaillés et l’ambiance générale est plaisante. Le système de progression est motivant : vous commencez modestement et débloquez rapidement de nouveaux véhicules et chantiers plus importants.Le gameplay est intéressant et immersif. Il faut gérer le positionnement précis des engins, ce qui demande un minimum de concentration, mais cela renforce le sentiment de réalisme. Les différentes machines ont chacune leurs spécificités, et réussir un chantier complexe procure une vraie satisfaction. Même si les contrôles tactiles ne sont pas parfaits (les boutons d’accélération et de direction sont un peu petits), on s’y habitue relativement vite et le jeu reste tout à fait jouable. Mais si vous avez une manette Bluetooth, prenez-la, c'est tout de même mieux.

Verdict

Construction Simulator 3 est un très bon simulateur qui plaira particulièrement aux fans du genre. Il offre une bonne durée de vie, une progression satisfaisante et un sentiment de construction concret. Malgré quelques petits défauts de contrôles, le jeu reste très agréable et immersif, surtout si vous cherchez une expérience relaxante tout en étant actif.



Puisqu’il est gratuit cette semaine (au lieu de 4 € sur l'App Store), c’est le moment idéal pour le télécharger et vous faire votre propre opinion !

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Sinon, il est toujours payant chez Apple :

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