Le nouveau jeu Digimon Up est disponible, mais ce n'est pas ce vous croyez

Lors de la sortie du premier teaser de Digimon Up, beaucoup de fans avaient les yeux qui brillent. L’élevage d’un Digimon partenaire, l’amélioration de ses statistiques via des cartes, l’éclosion à partir d’un Digi-Egg… Tout semblait annoncer un vrai V-Pet moderne, tant attendu par la communauté. Malheureusement, comme le titre le suggère, ce n’est pas du tout ce que Bandai Namco nous propose.

Un idle RPG qui rate presque tout

Bien sûr, retrospectivement, rien dans la bande-annonce ne promettait explicitement un V-Pet. Le genre RPG passif n’est pas mauvais en soi - il existe d’excellents représentants du style comme Seven Knights Re:BIRTH. Le problème, c’est que Digimon Up rate à peu près tous les aspects qui pourraient le rendre agréable.

Les seuls points positifs se limitent aux sprites, plutôt jolis et fidèles à l’esprit de la série. Pour le reste, c’est très plat. Même Digimon ReArise était plus intéressant.

Dès le début, après avoir choisi son Digimon (Terriermon dans mon cas), le jeu vous plonge directement dans des combats automatiques sans aucune introduction ni mise en scène. Pas d’histoire, pas de contexte, pas d’objectif clair. On enchaîne les zones sans réelle transition, avec parfois un bref aperçu de l’overworld.

On ne sait même pas vraiment ce que l’on fait : sauver le Digimonde ? Promener son partenaire ? Le jeu ne prend pas la peine de le raconter.

Peu de stratégie et encore moins de choix

Même pour un idle RPG, Digimon Up est particulièrement passif. Les cartes sont censées apporter de la profondeur, mais le jeu vous encourage fortement à tout automatiser. Pourquoi ? Parce que les choix concrets ont finalement peu d’impact.

La progression repose essentiellement sur la force brute : si vos statistiques sont assez élevées, vous gagnez. Sinon, vous farm. Le « Hologram Device » (le gros objet central) vous bombarde d’équipements que vous revendez la plupart du temps. Les effets spéciaux des objets ou les synergies entre Digimon paraissent secondaires.

Il manque cruellement cette sensation de maîtrise et de décisions tactiques que l’on attend d’un jeu Digimon.

Le modèle économique est lui aussi très présent : accélérations via publicités, plusieurs battle passes… C’est lourd et peu inspiré.

Un gâchis pour une licence qui mérite mieux

C’est particulièrement frustrant pour les fans. La saga Digimon avait tout pour réussir un excellent jeu mobile : un univers riche, des personnages attachants et un format V-Pet qui colle parfaitement au tactile.

Au lieu de cela, on se retrouve avec un titre assez vide qui ne parvient pas à capturer l’essence de la licence. Pokémon peut dormir tranquille.

Bien sûr, voir Terriermon faire des pirouettes en lançant des mini-tornades vertes reste mignon… mais ça ne suffit pas à sauver l’expérience. Une débâcle signée Bandai Namco sur App Store et Play Store.

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