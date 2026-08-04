The Rise of the Golden Idol revient sur mobile !

Après son passage sur Netflix Games, The Rise of the Golden Idol est de retour sur iOS et Android. Le jeu d’enquête de Color Gray Games reprend du service en version complète, avec ses extensions, et permet de plonger à nouveau dans l’histoire d’un artefact aussi fascinant que destructeur.

L’Idole a été perdue… mais pas oubliée

Dans ce second opus, on suit la trajectoire de la Golden Idol à travers le temps. Partout où elle passe, crimes, morts et dépravation s’accumulent. Vous enquêtez sur 20 affaires étranges, en explorant librement les scènes de crime, en collectant des indices et en élaborant vos propres théories.

Le gameplay reste fidèle à la formule du premier jeu : on observe, on note, puis on reconstitue les faits en associant noms, visages, motivations et événements. Un système de phrases à compléter qui rappelle un peu Return of the Obra Dinn, et qui pousse à vraiment réfléchir plutôt qu’à simplement ramasser des objets.

Une galerie de personnages bien tordus

Les affaires mettent en scène une faune haute en couleur : prisonniers, animateurs de télévision, cadres d’entreprise… chacun avec ses intérêts, ses mensonges et ses zones d’ombre. Entre hallucinogènes, ambiance disco, fax et parapsychologie, l’univers des années 1970 (et au-delà) est particulièrement soigné.

Deux des extensions approfondissent d’ailleurs cette période, tandis que The Curse of the Last Reaper ramène l’action en 1797 pour un épisode plus ancien.

Un retour bienvenu

Le jeu est désormais disponible librement sur l’App Store et Google Play Store, sans passer par un abonnement. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui avaient manqué son passage sur Netflix, ou qui souhaitent le rejouer avec l’ensemble des DLC.



Voici les DLC disponibles à date à 2,99 € pièce :

Les Péchés de New Wells.

Une ville rongée par le péché. 4 scénarios. 13 énigmes. Le Phénix de Lémurie.

Des festivités royales partent à vau-l'eau. 5 scénarios. 18 énigmes. L'Âge des Restrictions.

La technologie règne sans partage. 4 scénarios. 19 énigmes. La Malédiction de la Dernière Faucheuse.

Partez à la conquête des sept mers en 1797. 4 scénarios. 16 énigmes.

Si vous aimez les enquêtes lentes, méthodiques et un brin dérangeantes, The Rise of the Golden Idol reste l’une des propositions les plus intéressantes du genre sur mobile. La même qualité que "Les Chevaliers de Baphomet" par exemple.

Télécharger The Rise of the Golden Idol à 6,99 €