King Arthur: Legends Rise prend date sur mobile !

Netmarble a dévoilé la date officielle de lancement de King Arthur: Legends Rise. Disponible sur iOS, Android et PC à partir du 27 novembre, ce RPG en escouade réinvente le conte légendaire à travers une perspective plus sombre et plus fantastique. Avec une prise en charge complète du crossplay, les joueurs peuvent vivre le voyage du roi Arthur alors qu'ils découvrent d'anciens dieux et de mystérieux secrets draconiens.

Découvrez King Arthur: Legends Rise

Si les adaptations vidéoludiques du roi Arthur ne sont pas une nouveauté, King Arthur: Legends Rise promet une expérience inédite, conçue par le studio nord-américain de Netmarble, Kabam. Grâce à des graphismes digne de God of War, le joueur embarque dans une aventure immersive secondée par gameplay stratégique qui vous emmène au cœur de la Grande-Bretagne médiévale.



Une fois n'est pas coutume, Arthur, qui est lié à Excalibur par un pacte sombre avec le dragon Caliburnus, doit utiliser ce pouvoir pour défendre son royaume face à des dieux anciens, des créatures maléfiques, et des ennemis redoutables.



Legends Rise vous proposera également de recruter une liste de héros emblématiques avant de vous engager dans des combats au tour par tour, en mélangeant profondeur tactique et modes solo ou multi inévitables.

Des récompenses de préinscription

Si vous n'êtes pas encore préinscrit, il est encore temps de réclamer des récompenses exclusives avant le lancement. Les inscriptions anticipées permettent aux joueurs de gagner 10 000 pièces d'or, 50 points d'endurance et 10 tickets d'invocation Rise, avec la possibilité de débloquer le héros légendaire Morgan dès le départ.

Préparez-vous !

Si vous êtes un amateur du genre, vous pouvez précommander le jeu depuis l'App Store ou Google Play. Le jeu est gratuit avec des achats intégrés facultatifs.

Télécharger le jeu King Arthur: Legends Rise