Magic Chess Go Go est le prochain spin-off de Mobile Legends

Malgré son titre, Magic Chess: Go Go n'est pas un jeu d’échecs à la sauce nippone. Non, ce futur spin-off de Moonton, basé sur la franchise Mobile Legends: Bang Bang, est en réalité un auto-battler. À l’instar de jeux comme Teamfight Tactics ou Auto Chess, Magic Chess: Go Go permet aux joueurs de former une équipe de héros, en optimisant leur synergie pour remporter des combats stratégiques.

Découvrez Magic Chess: Go Go

Magic Chess: Go Go est donc un jeu de stratégie inspiré du célèbre MOBA Mobile Legends: Bang Bang. Les joueurs peuvent recruter et commander des héros issus de l’univers de Mobile Legends, les plaçant dans des combats stratégiques où chaque décision compte. En gérant intelligemment les ressources et en améliorant les héros, il est possible de créer des équipes uniques et optimisées pour remporter la victoire.

Ici, l'objectif n’est pas de réagir aux actions de son adversaire comme aux échecs, mais plutôt de préparer une équipe et de planifier des stratégies pour anticiper les actions de l’adversaire. Les joueurs se retrouvent dans des phases distinctes où ils placent leurs héros de manière stratégique pour contrer au mieux les équipes rivales. Il faut anticiper des dizaines de coups à l'avance.

Le jeu propose une expérience qui dépasse les batailles traditionnelles en 5v5, permettant de diriger jusqu'à 10 héros dans des affrontements épiques contre d’autres joueurs. Grâce à des formations tactiques et des choix avisés, les joueurs peuvent défier sept adversaires et se battre pour la suprématie dans l’arène.

Pour les habitués des auto-battlers, Magic Chess paraîtra familier mais saura certainement se montrer captivant grâce à ses équipes élargies. Reste qu'un auto-battler ne plaira pas à tout le monde, les fans de MOBA actifs préféreront des titres comme LoL Wild Rift, Vainglory ou autre Clash Royale.

Date de sortie

Les fans peuvent d'ores et déjà cocher la date du 31 décembre et pourront bientôt précommander le jeu sur l'App Store pour iOS et le Play Store pour Android. Pour le moment, Magic Chess Go Go est visible dans certaines régions, comme les Philippines.

Télécharger le jeu Magic Chess: Go Go