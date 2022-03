Disney Mirrorverse : un action-RPG à venir le 23 juin sur mobile

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Cette semaine, Disney et Kabam ont annoncé une nouvelle collaboration pour proposer un jeu de rôle d'action sur les appareils mobiles cet été. Le titre s'appelle Disney Mirrorverse et mettra en scène un grand nombre de personnages préférés de Disney et Pixar, mais dans des formes modifiées de "Mirrorverse". Tout un programme qui arrivera six mois après le dernier jeu Disney sur Apple Arcade, Melee Mania.

Disney Mirrorverse : la réalité alternative

Le Mirrorverse est en quelque sorte une réalité alternative aux mondes traditionnels des personnages Disney et Pixar. Disney Mirrorverse a ainsi la liberté d'explorer ces personnages sous des angles inattendus et de les faire se comporter d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous pouvez voir certaines de ces versions d'univers alternatifs de nombreux personnages populaires dans la bande-annonce vidéo suivante de Disney Mirrorverse :

Les personnages populaires que vous connaissez et aimez se sont transformés en gardiens du Mirrorverse et se défendront contre une nouvelle menace, les Fractured. Pour jouer, vous choisirez une équipe de personnages, chacun ayant ses propres capacités uniques.



Par exemple, Sulley porte une armure tandis que Baymax est votre compagnon de combat personnel. Votre équipe partira ensuite au combat tandis que vous contrôlerez les actions individuelles, la stratégie de l'équipe et les attaques spéciales. Il existe également une option de jeu automatique.



En plus du mode Histoire principal, il existe une grande variété d'autres façons de jouer dixit Disney.



Comme le mentionne la bande-annonce, le pré-enregistrement est désormais ouvert pour Disney Mirrorverse sur le site officiel du jeu. Comme souvent, il y a des récompenses qui peuvent être débloquées en fonction du nombre de personnes qui se pré-inscrivent. À date, le cap des 50 000 joueurs a déjà été franchi, ce qui signifie que tous les joueurs recevront 5 000 dollars d'or en jeu au lancement du jeu. Un autre avantage de la préinscription est que les joueurs iOS débloqueront un avatar Mickey doré spécial dans le jeu, tandis que les joueurs Android débloqueront un avatar Miroir Stellaire

Le lancement mondial de Disney Mirrorverse est prévu pour le 23 juin. Vous avez donc tout le temps d'atteindre le seuil supérieur de 1 million de préinscriptions avant cette date.