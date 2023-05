Des pubs plus longues augmentent de 23 % l'intention d'achat d'un jeu mobile

Un nouveau rapport de l'éditeur Gameloft, qui compte à date plus de 190 jeux mobile, a révélé que les consommateurs exposés à des publicités de plus de 15 secondes sont 23 % plus susceptibles d'acheter le produit annoncé, contre 14 % pour les annonces plus courtes.



Dans la même veine, les spots de plus de 15 secondes ont également entraîné des niveaux plus élevés de sensibilisation (10 %, contre 1 % pour les publicités plus courtes), d'image de marque (11 %, contre 9 %) et de considération (9 % et 6 %). Il est à noter que la sympathie pour la campagne a également connu une augmentation significative, doublant de 9 % à 8 %.

Plus c'est long, plus c'est bon

Le rapport met en évidence une "relation symbiotique entre la création de la campagne et son contexte". Quand elle est bien structurée, l'émotion générée par la combinaison des deux peut conduire à la création d'une relation durable entre les marques et le public.



Alexandre Tan, vice-président exécutif des partenariats avec les marques et de la publicité de Gameloft for Brands, a déclaré :

Il est essentiel de comprendre la relation entre l'environnement contextuel et l'efficacité de la publicité. Notre expertise chez Gameloft for Brands nous donne une grande visibilité sur la manière dont le contexte du jeu influence la façon dont un joueur traite les messages publicitaires intégrés dans un jeu et comment mesurer plus efficacement leur impact sur l'affinité avec la marque et le retour sur investissement.

Sans surprise, l'étude démontre que la qualité est un facteur important de l'efficacité des publicités. L'entreprise a analysé les scores d'immersivité et d'engagement pour une variété de publicités afin de déterminer quels formats publicitaires avaient la meilleure qualité - et la plus grande efficacité.

La vidéo dans le jeu s'est avérée être le format publicitaire le plus efficace, avec un score global de 78 % basé sur des facteurs tels que la visualisation de la publicité, la perception de la publicité et l'engagement. Il en résulte un score d'immersivité de 64 et un score d'engagement direct sur l'impression de 90.



L'affichage publicitaire dans le jeu (façon Fortnite par exemple) a été classé deuxième avec 55 %, sur la base d'un score d'immersivité de 63 et d'un score d'engagement direct sur l'impression de 48.



Les publicités natives dans les jeux arrivent en troisième position, avec un total combiné de 47 %. Aucun des autres formats publicitaires analysés n'était en jeu, ce qui souligne le potentiel de la publicité en jeu. Toutefois, il convient de noter que les publicités mobiles sur le web ont obtenu le deuxième score de qualité le plus bas (9 %), seul l'affichage sur ordinateur de bureau ayant obtenu un score inférieur. Cela suggère que, si la publicité dans les jeux mobiles peut contribuer à générer un retour sur investissement élevé, la publicité mobile en général est loin d'égaler les performances citées précédemment.



Enfin, dernier point important, l'étude de Gameloft met en évidence des avantages significatifs en termes d'émissions de carbone en se concentrant sur des publicités plus longues et de meilleure qualité. En supprimant la diffusion de publicités sur des plateformes où elles obtiennent moins d'une demi-seconde d'attention de la part des consommateurs, on peut limiter le gaspillage énergétique de 63 %, ce qui n'est pas négligeable. Les marques auraient intérêt à mettre l'accent sur le côté écologique.