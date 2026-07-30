Sorties jeux : I Am Hamster, CookieRun Crumble, Harvest Moon The Lost Valley et Case Solved

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment I Am Hamster, CookieRun: Crumble, Harvest Moon: The Lost Valley et Case Solved: The London Files.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

I Am Hamster I Am Hamster (Jeu, Simulation / Divertissement, iPhone, v1.2, VF, 155 Mo, iOS 12.0, Touchzing Media) Dans ce simulateur de vie animalière, vous incarnez un hamster mignon dans un monde miniature, explorez des environnements ouverts, survivez aux dangers, collectez de la nourriture et personnalisez votre petite créature tout en relevant des défis et mini-jeux.

Ce jeu charmant et accessible plaît aux amateurs de simulations relaxantes par son côté mignon et ses animations réalistes, parfait pour s’immerger dans un monde à la Toy Story. Initialement sorti sur les plateformes VR. Télécharger le jeu I Am Hamster

CookieRun: Crumble CookieRun: Crumble (Jeu, Parties rapides / Action, iPhone / iPad, v1.0.001, VO, 635 Mo, iOS 15.0, Devsisters) Dans ce RPG passif de la série CookieRun, vos cookies se renforcent automatiquement pendant que vous formez des équipes pour affronter des ennemis, avec une progression mains-libres, des événements et des améliorations pour rendre vos biscuits encore plus croquants. Les fans de la franchise apprécieront ce format idle décontracté qui permet de progresser sans effort constant, tout en offrant une bonne dose de collection et de stratégie d’équipe. Télécharger le jeu gratuit CookieRun: Crumble

Case Solved: The London Files Case Solved: The London Files (Jeu, Casse-tête, iPhone, v0.5.15, VO, 468 Mo, iOS 15.0, Minimol Games) Ce jeu d’enquête vous plonge dans des affaires criminelles à Londres, où vous analysez des scènes de crime, interrogez des suspects et résolvez des mystères en collectant des indices. Ce titre narratif séduit par ses enquêtes bien ficelées et son ambiance british, offrant une bonne dose de réflexion sans être trop frustrant. Traduit en français ! Télécharger le jeu gratuit Case Solved: The London Files

Chariot Rivals Chariot Rivals (Jeu, Course / Jeux de rôle, iPhone, v1.01, VO, 358 Mo, iOS 15.0, BABAR SAEED JANJUA) Dans ce jeu de course de chars, vous affrontez d’autres joueurs en temps réel avec des véhicules personnalisables, des power-ups et des circuits dynamiques dans un style fun et compétitif.

Les amateurs de multiplayer rapide apprécient son dynamisme et ses combats intenses entre chars, parfait pour des sessions courtes et nerveuses. Télécharger le jeu gratuit Chariot Rivals

Hyper Tycoon: Hospital Empire Hyper Tycoon: Hospital Empire (Jeu, Parties rapides / Simulation, iPhone, v1.0.13, VO, 230 Mo, iOS 13.0, Wonder Game Limited) Dans ce tycoon de gestion d’hôpital, vous construisez et développez votre établissement médical, gérez les patients, embauchez du personnel et optimisez les services pour faire prospérer votre empire.

Ce simulateur addictif plaît par sa progression claire et sa profondeur de management, idéal pour ceux qui aiment voir leur entreprise grandir pas à pas. Télécharger le jeu gratuit Hyper Tycoon: Hospital Empire

Nouveaux jeux payants iOS :

Some of You May Die Some of You May Die (Jeu, Stratégie / Divertissement, iPhone, v2.1.3, VO, 395 Mo, iOS 15.0, Jordan O'Leary) Dans cet auto-battler roguelike, vous déployez des héros sur le champ de bataille, gérez leur niveau et leurs copies pour créer des stratégies écrasantes, tout en affrontant des adversaires en solo ou en multijoueur.

Ce titre payant séduit par sa profondeur tactique et sa rejouabilité, même si certains regrettent un manque de clarté sur les capacités des unités, offrant un potentiel élevé une fois les interfaces maîtrisées. Télécharger Some of You May Die à 5,99 €

Fuga: Melodies of Steel Fuga: Melodies of Steel (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.0.1, VF, 1.4 Go, iOS 15.0, CyberConnect2 Co.,Ltd.) passe de 21,99 € à 22 €. Ce JRPG tactique au tour par tour vous plonge dans un monde steampunk où vous dirigez un groupe d’enfants anthropomorphes à bord d’un tank géant, en combattant des ennemis tout en gérant une histoire émouvante et des choix moraux difficiles.

Les joueurs apprécient son scénario poignant, son système de combat stratégique et son ambiance touchante, même si les thèmes plus matures demandent une certaine maturité. Télécharger Fuga: Melodies of Steel à 22 €

Harvest Moon: The Lost Valley Harvest Moon: The Lost Valley (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.0, VO, 305 Mo, iOS 26.0, Natsume Inc.) Dans ce classique de type "farming sim", vous restaurez une vallée perdue en cultivant des champs, élevant des animaux, construisant votre ferme et nouant des relations avec les villageois dans un cycle saisonnier relaxant. Ce volet plait par son retour aux sources cosy et sa liberté de progression, offrant une expérience apaisante et addictive pour les fans de la série. Sorti il en 2015 sur Nintendo. Télécharger Harvest Moon: The Lost Valley à 8,99 €