Le spin-off multijoueur Ratchet & Clank: Ranger Rumble est disponible sur mobile

Bonne nouvelle pour les fans de la saga ! Ratchet & Clank: Ranger Rumble, le nouveau jeu mobile de la franchise iconique, est enfin disponible sur l’App Store (en France, Belgique, Suisse, Canada et autre) et le Google Play Store. L'occasion de revoir les deux compères de la licence PlayStation.

Un retour en forme pour le duo légendaire

Annoncé en novembre dernier, ce spin-off n’est pas le nouvel épisode solo que beaucoup espéraient, mais il propose une approche originale et fun. L’histoire tourne autour du Capitaine Qwark qui recrute une nouvelle génération de Rangers Galactiques via un entraînement virtuel intense.

Vous pourrez évidemment incarner Ratchet, Clank et de nombreux autres personnages emblématiques ou nouveaux dans des arènes multijoueurs dynamiques.

Un arena shooter accessible et fidèle à l’esprit de la saga

Le gameplay s’inspire des meilleurs moments de la série :

Armes loufoques et surpuissantes

Déplacements fluides (grind sur rails, sauts, etc.)

Modes de jeu variés, dont une version Ratchet & Clank du football

Le titre se veut accessible tout en conservant le charme, l’humour et l’action frénétique qui ont fait le succès de la franchise. Les clins d'oeil sont aussi nombreux que bienvenus, un ravissement pour les fans.

Notre avis

Points positifs :

Graphismes et fidélité à la saga : des visuels colorés, fluides et fidèles à l’univers Ratchet & Clank.

: des visuels colorés, fluides et fidèles à l’univers Ratchet & Clank. Contrôles tactiles : les commandes sont intuitives, le mouvement fluide et les combats dynamiques.

: les commandes sont intuitives, le mouvement fluide et les combats dynamiques. Fun en multijoueur : les parties courtes et chaotiques sont très agréables. Les armes loufoques et les maps variées offrent du spectacle.

Points négatifs :

Répétitivité : Après quelques heures, le contenu commence à manquer de variété.

: Après quelques heures, le contenu commence à manquer de variété. Modèle économique : un sentiment pay-to-win à vérifier sur la durée.

: un sentiment pay-to-win à vérifier sur la durée. Manque de mode solo.

Conclusion

Même si certains puristes regretteront l’absence d’un vrai jeu solo, Ranger Rumble semble être une bonne opportunité de (re)découvrir l’univers sur iPhone, iPad et Android Le jeu est développé pour offrir une expérience de qualité, avec des graphismes colorés et une prise en main adaptée au tactile. On n'est pas loin d'un titre console, mais pensé pour des parties rapides.

Le jeu est disponible sur l’App Store et le Play Store dans les pays francophones, une partie du monde devant patienter avec des précommandes. Pour mémoire, en 2013, Sony avait déjà lancé un spin-off avec Ratchet & Clank : Before The Nexus.

Télécharger le jeu gratuit Ratchet & Clank: Ranger Rumble