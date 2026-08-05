Caravan SandWitch : une vision douce et colorée du monde d'après

Caravan SandWitch propose une approche inhabituelle du post-apocalyptique : pas de combat, pas de mort, juste de l’exploration et de l’entraide dans un monde désertifié. Le jeu est disponible sur mobile et mise clairement sur une ambiance relaxante.

Un monde abîmé, mais pas désespéré

Vous explorez Cigalo, une planète autrefois verdoyante, aujourd’hui ravagée par l’exploitation écologique. L’humanité l’a largement abandonnée, mais il reste des habitants : des humains, les autochtones Reinetos et des robots. Tous ont besoin d’un coup de main pour survivre dans cet environnement transformé, mais pas annihilé.

Le ton n’est pas sombre. Au contraire, le jeu cultive une atmosphère agréable, où l’on avance à son rythme, en véhicule (sa van orange) ou à pied, en découvrant les lieux et en aidant les habitants dans leurs problèmes quotidiens. L’histoire tourne autour de la disparition de la sœur de l’héroïne, Sauge, et se déroule dans un univers évoquant une Provence de science-fiction rempli d'espoir, de vie.

Exploration et histoire avant tout

Ici, pas de combats ni de game over. L’essentiel du temps se passe à arpenter le monde, à discuter et à résoudre de petites quêtes. C’est clairement une proposition différente d’un Resident Evil et autre Fallout.

Le studio Plane Toast a également mis l’accent sur la diversité et la représentativité des personnages, un choix assumé qui participe à l’identité du jeu.

Pour qui ?

Sur le papier, Caravan SandWitch a tout pour plaire aux amateurs d’expériences calmes. L’univers est charmant et l’exploration agréable. On ressent clairement la volonté de proposer quelque chose de différent, plus lumineux et plus humain que la plupart des post-apocalyptiques.

En revanche, le rythme et la profondeur ne satisferont pas tous les joueurs. Certains pourront trouver les missions répétitives, d'autres critiqueront le relationnel un peu trop survolé.



Si vous attendez une intrigue très dense ou un gameplay plus riche, vous risquez d’être un peu frustré. C’est un titre qui assume pleinement son côté « cosy », avec ses qualités et ses limites.

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