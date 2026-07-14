Tilt to Live : première mise à jour en 8 ans pour ce classique de 2010 !

Les amateurs de jeux mobiles rétro (oui, on peut le dire) vont être ravis ! Tilt to Live, ce grand classique du début des années 2010, vient de recevoir une mise à jour qui le rend à nouveau parfaitement compatible avec les iPhone récents comme l'iPhone 17. Un excellent moyen de redécouvrir ce petit bijou de simplicité et d’addiction.

Un jeu comme on en fait (presque) plus

Développé par One Man Left et vu à sept reprises dans nos colonnes, Tilt to Live est un jeu d’action physique où tout se contrôle par l’inclinaison de votre iPhone. Vous dirigez une petite flèche blanche qui doit esquiver un déluge de points rouges tout en récupérant des power-ups pour survivre le plus longtemps possible et accumuler un maximum de points.

Simple ? Oui. Ennuyeux ? Absolument pas ! Ce gameplay épuré, nerveux et ultra-réactif avait conquis les joueurs dès les premiers jours de l’App Store, il figurait même dans le top d'Apple en 2011. Aujourd’hui, après plus de huit années sans mise à jour et une incompatibilité avec les nouveaux appareils, la mise à jour 1.9.0 corrige les problèmes et permet à tous de profiter à nouveau de cette expérience unique.

Pourquoi Tilt to Live reste un plaisir intemporel

À une époque où les jeux mobiles misent souvent sur des graphismes ultra-réalistes et des sessions interminables, Tilt to Live fait figure de véritable bouffée d’air frais. Son charme réside justement dans sa simplicité :

Action rapide et frénétique

Contrôles par inclinaison très précis

Prise en main immédiate

4 modes de jeu variés

6 super-armes déblocables

46 défis et trophées

Classements Game Center et support multijoueur coopératif (via l’extension Viva la Turret)

Que vous soyez dans le métro, en pause ou sur votre canapé, il suffit de quelques secondes pour lancer une partie et se laisser emporter.

Un retour aux sources bienvenu

Tilt to Live nous rappelle l’âge d’or des jeux mobiles : des idées audacieuses, des couleurs vives et un gameplay qui exploite parfaitement les capteurs de l’iPhone, comme Super Monkey Ball par exemple. Incliner son téléphone dans tous les sens peut sembler un peu ridicule vu de l’extérieur… mais c’est exactement ce qui rend l’expérience si fun et immersive !

Si vous avez découvert le jeu à l’époque ou si vous êtes curieux de connaître les débuts du gaming sur iOS, c’est le moment idéal pour l’essayer (ou le redécouvrir). On attend désormais une mise à jour pour rehausser les graphismes !

Et vous, quel est votre jeu mobile nostalgique préféré ?

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