Roblox : l'IA permet de créer un jeu vidéo depuis son iPhone en quelques mots

Roblox veut transformer le smartphone en véritable studio de création de jeux vidéo. Avec son nouvel outil Build, alimenté par l'intelligence artificielle, la plateforme promet de permettre à n'importe quel utilisateur de concevoir un jeu complet à partir d'une simple description, directement depuis un iPhone ou un Android.

Sur Roblox, l'iPhone devient un studio de jeu vidéo pour tous

Vingt ans après son lancement autour du slogan "You make the game", Roblox tente un pari qui dépasse largement le simple ajout de fonctionnalité : rendre la création de jeux vidéo aussi accessible que l'écriture d'un message. Via Roblox Build, un nouvel onglet pensé pour mobile, il ne sera plus nécessaire de posséder un Mac ou un PC pour donner vie à une idée. Un prompt textuel suffit, l'IA se charge du reste, mécaniques de jeu, décors, personnages, ambiance sonore et style visuel compris.



Derrière cette simplicité apparente se cache un choix stratégique assumé par l'entreprise californienne : ouvrir la création à des profils qui n'ont jamais touché à Roblox Studio, souvent de jeunes utilisateurs équipés uniquement d'un smartphone. Roblox affirme s'appuyer sur ses propres modèles d'IA, entraînés sur un immense corpus de données 3D et de jeux, plutôt que sur des outils génériques, dans le but de produire des objets et des scènes réellement exploitables dans un moteur de jeu.

Le sujet qui agite déjà les créateurs historiques de la plateforme, c'est le risque de submersion par du contenu de faible qualité. Roblox affirme vouloir s'en prémunir en conservant son système de classement basé sur la rétention des joueurs : un jeu généré par IA mais délaissé par le public restera invisible dans les recommandations. Les créations issues de Build passeront par la même modération que les autres jeux avant d'apparaître dans les catalogues, avec un accès à la création dès 9 ans après vérification d'âge, et une publication ouverte au monde entier réservée aux profils vérifiés de 16 ans et plus.



Le lancement démarre prudemment : alpha publique en Nouvelle-Zélande à partir du 28 juillet, avant une extension progressive à d'autres pays. Une version gratuite sera proposée, complétée par des options payantes. Rien n'indique encore à quel moment les utilisateurs français pourront tester Build.

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