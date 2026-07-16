Sorties jeux : Outliver: Tribulation, The Walking Dead: Aftermath, Lost Twins 2 et Catch & Build

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Outliver: Tribulation, The Walking Dead: Aftermath, Lost Twins 2 et Catch & Build: Lands of Pals.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Outliver: Tribulation Outliver: Tribulation (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.6.16, VO, 911 Mo, iOS 17.0, GBRO'S SOFTWARE AND GAMES LTD) Piégée dans un royaume sombre imprégné de mythologie africaine, vous incarnez une soldate en fuite qui doit survivre à des combats intenses style Souls-like, explorer des environnements atmosphériques, résoudre des énigmes et affronter des rituels anciens pour trouver un chemin de retour. Ce titre horror-survival séduit par son ambiance oppressante et son mélange original de gameplay exigeant et de lore culturel, même s’il reste encore jeune et destiné aux amateurs de défis corsés. Disponible sur iPhone, iPad et Mac ! Télécharger Outliver: Tribulation à 3,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

Phantom Tower Phantom Tower (Jeu, Divertissement / Jeux de rôle, iPhone, v0.5.00, VO, 714 Mo, iOS 15.0, Horien Studio) Ce roguelike action vous fait gravir les 100 étages d’une tour mystérieuse en combattant des créatures, en craftant du gear à partir de matériaux récoltés et en débloquant des bénédictions et classes variées pour surmonter des runs toujours différentes.

Les joueurs apprécient sa boucle de gameplay addictive (compatible manettes) et ses mises à jour régulières qui enrichissent le contenu, offrant une bonne dose de challenge et de progression pour les amateurs de tower climbers. Télécharger le jeu gratuit Phantom Tower

DIGIMON UP DIGIMON UP (Jeu, Parties rapides / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.2, VF, 255 Mo, iOS 15.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) Dans cet RPG Digimon, vous faites évoluer vos partenaires digimon, explorez un monde rempli d’aventures et renforcez votre équipe au fil des combats et des collectes pour revivre l’esprit de la franchise.

Les fans de la série apprécient le retour attendu après une longue attente, même si la plupart trouvera ce titre trop passif et trop limité. Télécharger le jeu gratuit DIGIMON UP

The Walking Dead: Aftermath The Walking Dead: Aftermath (Jeu, Divertissement / Action, iPhone, v1.0.1, VF, 751 Mo, iOS 15.2, Ares Interactive) Dans cet action-roguelike inspiré de l’univers AMC, vous combattez des hordes de marcheurs avec des survivants iconiques comme Rick ou Daryl, construisez votre camp et progressez run après run dans une campagne post-apocalyptique pleine de choix et de combats intenses.

Les amateurs de The Walking Dead y retrouvent avec plaisir les personnages et l’ambiance tendue de la série, avec une bonne rejouabilité grâce aux mécaniques de progression roguelike. Télécharger le jeu gratuit The Walking Dead: Aftermath

War Legends War Legends (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v6.7.9.14238, VO, 1.4 Go, iOS 13.0, Spire Craft Games) Ce RTS fantasy multijoueur aux airs de Warcraft vous permet de choisir parmi six races (orcs, elfes, humains…), de construire votre base, de commander des armées en temps réel et d’affronter d’autres joueurs en PvP, 2v2, 3v3 ou campagnes narratives épiques.

Ce titre inspiré des classiques PC séduit par sa profondeur stratégique adaptée au mobile et sa communauté active, même si la courbe d’apprentissage reste exigeante pour les nouveaux stratèges. Un super titre qui nous a séduit. Télécharger le jeu gratuit War Legends





Cat City Cat City (Jeu, Simulation / Parties rapides, iPhone, v1.0.14, VF, 265 Mo, iOS 13.0, Neptune Company) Dans ce jeu passif mignon tout plein, vous construisez et gérez une ville remplie de chats adorables, collectez des ressources automatiquement, développez vos bâtiments et débloquez de nouvelles zones tout en profitant d’une progression relaxante.

Les amateurs de tycoons décontractés apprécient son esthétique kawaii et sa simplicité addictive qui permet de progresser même en jouant peu, parfait pour des sessions courtes et apaisantes. Télécharger le jeu gratuit Cat City

Lost Twins 2 Lost Twins 2 (Jeu, Parties rapides / Casse-tête, iPhone, v1.2, VO, 418 Mo, iOS 13.0, Playdew) Dans cette suite de plateforme-puzzle, vous contrôlez deux jumeaux séparés pour résoudre des énigmes coopératives, explorer des mondes enchanteurs et surmonter des obstacles grâce à leurs capacités complémentaires dans une aventure visuellement soignée. On l'avait déjà découvert sur PS et Xbox l'an dernier. Ce jeu charmant séduit par sa créativité dans les mécaniques de coopération et son ambiance magique, offrant une expérience familiale ou solo très agréable. Télécharger le jeu gratuit Lost Twins 2

Reactor 2: Nuclear Tycoon Reactor 2: Nuclear Tycoon (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.0.0, VF, 230 Mo, iOS 15.0, Robert Grzybek) Dans ce tycoon de gestion nucléaire, vous construisez et optimisez une centrale, gérez les ressources, gérez les risques et développez votre empire énergétique dans un style idle/clicker accessible.

Ce jeu de simulation séduit par sa progression satisfaisante et son thème original, idéal pour ceux qui aiment voir leur empire grandir progressivement. Télécharger le jeu gratuit Reactor 2: Nuclear Tycoon