Notre avis sur le jeu Don’t Starve Together sur iPhone

Après de longues années d’attente, Don’t Starve Together a débarqué cette semaine sur iOS (et Android) grâce au studio Playdigious. Pour les fans du premier opus, c’est une excellente nouvelle : le jeu de survie multijoueur culte de Klei Entertainment est enfin jouable sur écran tactile, et le résultat vaut le détour comme vous allez le découvrir dans ce test sur iPhone 15 Pro.

Du solo au multi : la formule qui a fait le succès

Le premier Don’t Starve, sorti en 2013 sur PC, puis en 2017 sur mobile, avait rapidement conquis les amateurs de survie avec son univers sombre, son style graphique si particulier et sa difficulté impitoyable. Seul dans un monde hostile rempli de monstres, le joueur doit gérer sa faim, sa santé mentale et sa température tout en craftant des objets pour survivre.

Don’t Starve Together est la version multijoueur de cette expérience. Vous pouvez jouer seul ou avec des amis, jusqu’à plusieurs joueurs sur un même serveur. La coopération change totalement la dynamique : deux (ou plus) cerveaux valent mieux qu’un pour explorer, récolter des ressources et repousser les créatures.

Un gameplay riche et exigeant

Le cœur de Don’t Starve Together repose sur un monde généré de manière procédurale. Chaque partie démarre dans un univers unique, avec des biomes variés (forêts denses, marécages dangereux, déserts arides, prairies…) qui changent d’une partie à l’autre. Cette génération aléatoire garantit une rejouabilité très élevée : aucune partie ne se ressemble vraiment, comme un Among Us par exemple.

Le cycle jour/nuit structure entièrement le rythme de jeu. Le jour est relativement sûr : c’est le moment idéal pour explorer, récolter des ressources, craft et construire. Dès que la nuit tombe, l’obscurité devient votre ennemie. Sans source de lumière (feu de camp, torche ou lanterne), Charlie - le monstre de la nuit - vous attaque. De plus, rester dans le noir fait chuter rapidement votre santé mentale (Sanity).

Le jeu commence généralement en automne, une saison plutôt clémente qui permet de se préparer. Mais dès l’arrivée de l’hiver, la difficulté explose. Le froid devient mortel si vous n’êtes pas équipé correctement, la nourriture se fait rare, et de puissants boss comme le Deerclops font leur apparition. Chaque saison (printemps avec ses pluies et grenouilles, été avec la surchauffe) apporte ses propres défis et oblige les joueurs à constamment s’adapter.

Chaque personnage possède ses propres statistiques de santé, de faim et de santé mentale, ainsi que des capacités uniques. Wilson, le personnage par défaut, peut faire pousser une barbe qui le protège du froid. Willow est quasiment insensible au feu mais perd de la vie plus rapidement. Wolfgang devient extrêmement fort quand il est bien nourri, mais très fragile quand il a faim. D’autres personnages démarrent avec des objets spécifiques qui facilitent (ou compliquent) les premiers jours selon votre style de jeu.

Au quotidien, le gameplay tourne autour de plusieurs piliers :

La gestion de l’inventaire est cruciale : les emplacements sont limités, ce qui force à construire des coffres et à organiser sa base avec soin.

est cruciale : les emplacements sont limités, ce qui force à construire des coffres et à organiser sa base avec soin. La construction de base devient vite addictive : on commence par une simple Science Machine pour débloquer le craft de base, puis on passe à l’Alchemy Engine pour les objets avancés. On construit des murs, des fermes, des pièges et des structures de défense.

devient vite addictive : on commence par une simple Science Machine pour débloquer le craft de base, puis on passe à l’Alchemy Engine pour les objets avancés. On construit des murs, des fermes, des pièges et des structures de défense. Les pièges permettent de capturer facilement lapins et oiseaux pour se nourrir.

permettent de capturer facilement lapins et oiseaux pour se nourrir. L’ agriculture offre une source de nourriture plus stable une fois les fermes en place.

offre une source de nourriture plus stable une fois les fermes en place. La chasse et les alliances avec les créatures (comme les cochons des villages ou les Beefalo) permettent de se défendre ou d’obtenir de la viande plus facilement.

Côté menaces, le bestiaire est riche et varié. On croise des araignées agressives, des meutes de chiens, des tentacules dans les marais, ou encore des Eyeplants. Mais les créatures les plus angoissantes restent sans doute les Shadow Creatures (Crawling Horrors et Terrorbeaks) : ces monstruosités n’apparaissent que lorsque votre santé mentale est trop basse, et elles deviennent de plus en plus agressives à mesure que votre sanité chute.

Ce mélange de gestion, d’exploration, de craft et de survie constante rend chaque journée en jeu intense et pleine de décisions. On passe sans cesse d’un objectif à un autre : « Je dois me nourir avant la nuit », « Il faut renforcer la base avant l’hiver », « Ma santé est trop basse, je risque de me faire attaquer par les ombres »… C’est exactement ce qui rend Don’t Starve Together aussi addictif, que l’on joue seul ou en coopération.

Un portage mobile réussi

Sur iPhone, Don’t Starve Together se montre très agréable à jouer. L’interface est bien pensée, les contrôles tactiles fluides, et le système de craft est particulièrement intuitif : il suffit de taper sur les objets nécessaires pour les fabriquer directement.

Bien sûr, comme souvent avec les portages, quelques petits ralentissements peuvent apparaître selon les appareils, mais l’expérience reste très solide.

Si vous êtes fan de survival, de craft et d’ambiance unique, Don’t Starve Together sur mobile est une très belle surprise. Un jeu premium à 8,99 € qui vaut largement son prix.

La note 5 / 5

Alternatives à Don’t Starve Together sur mobile

Si vous avez aimé l’ambiance survie, craft et exploration de Don’t Starve Together, voici plusieurs alternatives intéressantes disponibles sur mobile.

1. Raft Survival (ou Raft Mobile)

Raft Survival est un survival en mer très réussi. Vous commencez sur un radeau de fortune et devez l’agrandir, récolter des ressources flottantes, construire des défenses et explorer des îles tout en combattant des requins. Le mode multijoueur est très proche de l’esprit de Don’t Starve Together.

2. Last Day on Earth: Survival

Last Day on Earth: Survival est un jeu de survie post-apocalyptique très complet : craft, construction de base, gestion de la faim/soif/santé, exploration et combats. Il propose aussi un mode multijoueur et une très grande liberté. Un des meilleurs du genre sur mobile.

3. Survivor.io

Survivor.io est plus orienté action, mais avec une forte dimension survie et craft. Vous explorez une carte, ramassez des ressources, améliorez votre personnage et affrontez des vagues d’ennemis. Le système de progression est très addictif.

4. Stranded Deep

Stranded Deep est un survival en milieu insulaire très réaliste. Vous êtes naufragé sur une île, devez gérer la faim, la soif, la température, construire un abri et explorer l’océan. Le mode solo est très immersif, même s’il manque encore le multijoueur. Uniquement sur Android à date.

6. Dawn of Zombies

Enfin, Dawn of Zombies, un autre survival post-apo avec une dimension RPG. Craft, construction, exploration d’une grande carte et combats contre des zombies. Il propose aussi des éléments multijoueurs.

Télécharger Don't Starve Together à 8,99 €